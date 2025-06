20 milioni, arriva il sostituto di Theo Hernandez: colpo Milan

Il Milan è alla ricerca di un sostituto di Theo Hernandez l’uomo giusto può arrivare per soli 20 milioni.



Le strade del Milan e di Theo Hernández sono destinate a separarsi. I rossoneri sono in trattativa per la cessione del terzino francese: avevano detto sì alla ricca proposta del al Hilal dall’Arabia Saudita di 35 milioni di euro ma il giocatore ha rifiutato (nonostante un contratto da 18 milioni a stagione) perché preferirebbe restare in Europa. Nelle ultime ore si è fatta strada un’altra ipotesi che porta dritto in Spagna, dove Hernández ha passato gran parte della sua vita personale e professionale. Si è fatto avanti l’Atletico Madrid, cioè la squadra in cui lo stesso Theo ha trascorso anni importanti nelle giovanili.

Andare da Diego Pablo Simeone gli darebbe quindi la possibilità di continuare a giocare in Europa ad alti livelli, di giocare alla Champions League e di puntare a trofei più importanti. Il nodo è l’accordo tra le due società: il Milan chiede almeno 30 milioni per la cessione del terzino, dall’atletico Madrid finora è arrivata soltanto una proposta di conguaglio economico più contropartita tecnica, cioè Molina ex Udinese i rossoneri vogliono soltanto cash: il giocatore in scadenza fra un anno e l’intenzione di Giorgio Furlani è quella di massimizzare l’entrata. Nel frattempo Igli Tare si muove alla ricerca di un sostituto: Massimiliano Allegri ha fatto il nome di Andrea Cambiaso della Juventus, ma è un’operazione difficile sotto molti punti di vista. Più probabile invece quella che porta dritti in Belgio.

Ritorno di fiamma, è lui l’erede di Theo Hernandez

Uno dei terzini sinistri più promettenti d’Europa e Maxime de Cuyper, che gioca nel Club Brugge (squadra con cui il Milan ha trattato tre anni fa per l’acquisto di De Ketelaere) e nella nazionale belga. I rossoneri in questa stagione se lo sono ritrovati di fronte in Champions League a San Siro e lui ha fornito un’ottima prova.

Classe 2000, di cui per è da tempo nel mirino delle grandi d’Europa, ma nessuno fino ad oggi ha davvero affondato il colpo. La cessione di Theo Hernandez potrebbe essere lo scenario giusto per permettere al ragazzo di fare un salto di qualità e lasciare il Belgio. Il costo dell’operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni, cioè più o meno la stessa cifra della cessione di Theo. Con lui i rossoneri risolverebbero il problema ma devono fare i conti con la concorrenza e i tempi ristretti: prima si risolverà la cessione del francese, più sarà semplice prendere il sostituto. Allegri attende gli sviluppi, consapevole che gli sarebbe piaciuto, e non poco, allenare e portare avanti il suo progetto tecnico con Theo Hernandez.