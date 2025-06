I tifosi del Milan restano di sasso, ha detto no: saltato l’affare

Potrebbe saltare un affare in casa Milan che appariva vicino alla conclusione con un “no” che ha sorpreso i tifosi del club rossonero.

In casa Milan si sta lavorando alla costruzione di un nuovo club sia dal punto di vista societario che di campo con diversi movimenti sia in entrata che in uscita.

Sono giorni molto caldi in casa Milan per quello che riguarda acquisti e cessioni. Tijjani Reijnders va verso il Manchester City con il Milan che è pronto ad intascare circa 70 milioni di euro dalla sua partenza. Theo Hernandez piace all’Al Hilal anche se c’è pure l’Atletico Madrid sulle sue tracce. Il Bayern Monaco segue Leao mentre il Chelsea vuole Maignan. In tutto questo in entrata il nome forte è quello di Luka Modric. Oltre al mercato calciatori si lavora pure per sistemare i tasselli societari con un nome accostato in maniera forte al Milan.

Niente da fare per il Milan: salta un colpo, arriva il “no”

Nelle ultime ore si era parlato di un possibile arrivo all’interno del Milan di Massimo Ambrosini con l’ex centrocampista che avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di collante tra squadra e società. Intervistato da Radio Lega Serie A, però, l’ex calciatore rossonero ha spiegato che nessuno lo ha contattato.

“Nessuno mi ha chiamato dal Milan, non ho nulla da dire“. Queste le parole con le quali l’ex centrocampista del Milan ha smentito la possibilità di entrare in società con effetto immediato. Si era parlato molto di una figura legata al club per fare da tramite tra la squadra e la società con una presenza fissa all’interno di Milanello per raccogliere umori e pareri da parte dei calciatori in rosa.

Al momento non sembra esserci questa possibilità ma non è da escludere che entro la fine del mese possa giungere un contatto tra le parti. Prosegue, invece, il mercato del Milan per cercare di costituire una rosa competitiva in vista del prossimo campionato con l’obiettivo minimo di tornare in Champions League dopo una stagione che ha visto la squadra giungere all’ottavo posto in Serie A.

La sensazione è che nessun giocatore della rosa attuale sia certo di restare anche durante il prossimo campionato con Massimiliano Allegri che è sempre in stretto contatto con la dirigenza per cercare di capire le mosse da mettere in atto. Su Leao il tecnico livornese è stato chiaro affermando di volerlo tenere in rosa ma molto dipenderà dalla volontà del calciatore e dalle offerte che giungeranno per lui.