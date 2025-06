Svolta Milan in attacco, firma del bomber in arrivo: c’è la data

A sorpresa l’attaccante può ancora firmare con il Milan: decisive le prossime settimane, i tifosi non se l’aspettavano

L’estate del Milan è iniziata con una serie di strani e inaspettati ribaltoni. Igli Tare è diventato il nuovo direttore sportivo e, a sorpresa, Massimiliano Allegri il nuovo allenatore. Una scelta che ha spiazzato tutti: i tifosi ne sono assai felici ma il suo ultimo ciclo alla Juventus è stato un disastro totale, e sotto tutti i punti di vista. I rossoneri continuano ad andare indietro invece che progredire: dietro a questa decisione, probabilmente, si nasconde la necessità di non fallire più il quarto posto e la qualificazione in Champions League, obiettivo che Allegri, in un modo o nell’altro, riuscirà a raggiungere.

Ed è troppo importante per RedBird, che ora ha ordinato la cessione di tutto il vendibile: Reijnders al Manchester City per poco più di 50 milioni è il primo tassello, poi toccherà a Theo Hernandez, a Maignan e ad altri esuberi. Ci sono poi da prendere delle decisioni per quanto riguarda alcuni giocatori: non sappiamo ancora se Alessandro Florenzi rinnoverà o meno, dalle sue dichiarazioni post Milan-Monza si è intuito che l’addio è una sua scelta e non della società, mentre tiene banco ancora la questione Luka Jovic. E anche qui potrebbero non mancare le sorprese.

Jovic può ancora restare, le ultime

Per un certo periodo in questa seconda parte di stagione, l’ex attaccante della Fiorentina è stato il titolare di Sergio Conceicao, nonostante l’acquisto costosissimo di Santiago Gimenez a gennaio per oltre 30 milioni. Decisivo nella semifinale di Coppa Italia contro l’Inter con una doppietta, il serbo poi non è più riuscito a ripetersi e ad avere continuità. D’altronde, è sempre stato quello il suo problema perché le qualità sono fuori discussione.

Dopo la prima stagione con un buon numero di gol segnali, il Milan ha rinnovato il suo contratto per un anno: è quindi in scadenza fra poche settimane e la società non ha ancora deciso cosa fare. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, Tare e Furlani decideranno entro le prossime due settimane. Il suo stipendio è di circa 2,5 milioni, nell’ultima settimana di giugno sarà svincolato e quindi libero di legarsi a qualsiasi altra squadra. Molto dipenderà anche da Allegri.

Sulle sue tracce, al momento, c’è solo il Botafogo, ma un’eventuale mancato rinnovo con il Milan potrebbe accendere le sirene di qualche squadra italiana e non solo. Jovic anche in questa stagione ha confermato di essere un ottimo attaccante che però ha bisogno di continuità e fiducia, oltre ad una condizione fisica sempre all’altezza della situazione.