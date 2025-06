Milan, non solo Reijnders: nuovo affare clamoroso con il Manchester City

Il centrocampista olandese ha ormai un piede nella squadra di Guardiola, ma i club potrebbero parlare anche di un altro calciatore.

Igli Tare in questo periodo è alle prese con la costruzione di un Milan che dovrà tornare a lottare per lo Scudetto. Sicuramente perdere un giocatore cardine come Tijjani Reijnders non può essere considerato un buon inizio per il calciomercato rossonero. I tifosi sono un po’ preoccupati.

L’ex Lazio dovrà essere abile nell’adoperare al meglio possibile i soldi derivanti dalla cessione del centrocampista olandese al Manchester City. L’accordo prevede circa 55 milioni di euro di base fissa più 15 di bonus, alcuni facili da raggiungere e altri leggermente più difficili.

Il probabile arrivo di Luka Modric a parametro zero non basta per sistemare un centrocampo che anche con la permanenza di Reijnders avrebbe avuto bisogno di almeno due rinforzi di ottimo livello. Vedremo quali mosse farà Tare.

Milan-Manchester City: nuova operazione di mercato?

Il Milan va rinforzato in tutti i reparti e anche in quello offensivo ci saranno delle novità. Dall’Inghilterra giunge notizia in merito all’interesse per un calciatore che potrebbe portare tanta qualità alla squadra di Massimiliano Allegri.

Ci riferiamo a Jack Grealish, inglese classe 1995 in forza al Manchester City e non più al centro del progetto tecnico di Pep Guardiola. È stato escluso dalla lista dei convocati per il Mondiale per Club, segnale chiaro della situazione. Secondo quanto rivelato dal tabloid Mirror, non bisogna escludere un suo ritorno all’Aston Villa, che ai tempi della sua cessione incassò la maxi cifra di 100 milioni di euro.

Vengono citati anche Arsenal, Milan e Napoli come opzioni per il futuro di Grealish. Ovviamente, i club sono interessati a un’operazione in prestito, dato che tra cartellino e stipendio i costi sono molto alti. Forse solo dalla Saudi Pro League potrebbe arrivare un’offerta per l’acquisto a titolo definitivo del cartellino.

Nell’ultima stagione 3 gol e 5 assist in 32 presenze totali per Grealish, sicuramente in calo rispetto alla stagione del Treble, ma comunque motivato a rilanciarsi nella prossima. Ha bisogno di sentire fiducia, di essere al centro di un progetto. Immaginarlo al Milan è complicato. Tra l’altro, gioca nello stesso ruolo di Rafael Leao, che dovrebbe rimanere in maglia rossonera. L’unica cosa certa è che lascerà il Manchester City durante la prossima sessione estiva del calciomercato.