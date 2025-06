“Allegri ha un vantaggio”: la ricetta segreta per battere Conte

Allegri ha un segreto che potrebbe consentirgli di battere Conte: la rivelazione manda in visibilio i tifosi del Milan.

Massimiliano Allegri è già al lavoro con la società per costruire un Milan di livello. La stagione appena conclusa è stata davvero insoddisfacente per i colori rossoneri, nonostante la conquista della Supercoppa italiana. Il club ha scelto di cambiare, richiamando in panchina il tecnico livornese che aveva già guidato il Diavolo dal 2010 al 2014 riuscendo a vincere il tricolore nel 2011.

Allegri sa bene che di fronte ha un compito tutt’altro che semplice, ma la sua lunga esperienza gli consente di affrontare al meglio anche le sfide più difficili. Le concorrenti, però, sono molto agguerrite. Il Napoli è riuscito a convincere Conte garantendo al tecnico un mercato di grande spessore, l’Inter è vogliosa di riscatto dopo aver visto sfumare tutti i titoli nel finale di stagione, mentre la Juve si sta riorganizzando per tornare ai vertici.

In più ci sono sempre Atalanta, Bologna, Fiorentina, Roma e Lazio: il Milan dovrà fare i conti con tutte queste squadre, anche se avrà senza dubbio un vantaggio rispetto alle rivali. Lo ricorda anche Luca Serafini, giornalista di fede milanista, sottolineando che Allegri non si accontenterà di arrivare solo quarto.

Allegri batte Conte: può sfruttare questo vantaggio

Intervenuto nel programma radiofonico Tutti Convocati, in onda su Radio 24 News con Carlo Genta e Pierluigi Pardo, Serafini ritiene che l’ex allenatore della Juventus avrà un compito più semplice rispetto alle avversarie: il Milan, infatti, non disputerà le coppe europee. I rossoneri non sono riusciti a centrare nemmeno la qualificazione alla Conference League: il prossimo anno dovranno concentrarsi solo su campionato e Coppa Italia, proprio come accaduto quest’anno ad Antonio Conte con il Napoli.

“Per me resta un vantaggio questa cosa e sicuramente sull’esito di questa stagione ha inciso“, ha aggiunto Serafini su X. In molti hanno ricordato che Conte era riuscito a fare altrettanto anche al primo anno alla Juventus, nella stagione 2011/2012, quando vinse lo scudetto al primo colpo con una Juve non impegnata in competizioni europee.

Nella stagione 2023/2024, invece, Allegri arrivò solo terzo con la Juventus nonostante la penalizzazione di 10 punti per il caso plusvalenze nella stagione precedente avesse escluso i bianconeri dalle coppe europee. Di sicuro per lottare per il titolo ‘Acciughina’ avrà bisogno di una rosa all’altezza: Modric è senza dubbio un grande colpo ma serve ancora altro per essere davvero competitivi.