Esonerato Spalletti, il sostituto è già pronto

A sorpresa Spalletti ha è stato esonerato da commissario tecnico dell’Italia, tre nomi in lista per sostituirlo: i dettagli

Clamoroso ma tutt’altro che inaspettato scossone nel mondo del calcio italiano. Luciano Spalletti, dopo la pesante sconfitta contro la Norvegia di venerdì sera, è stato esonerato da commissario tecnico dell’Italia. La notizia, come detto, non ci sorprende del tutto perché le indiscrezioni degli ultimi giorni andavano tutte in questa direzione. Piuttosto, è curioso che questa scelta arrivi alla vigilia di una partita importante per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Gli azzurri, domani alle 20:45, affronteranno la Moldavia con un solo ed unico obiettivo: vincere, perché è necessario scongiurare il prima possibile lo spettro di un’altra qualificazione ai Mondiali fallita, la terza di fila.

Spalletti ha preso questa decisione non solo evidentemente per la sconfitta di venerdì contro la Norvegia ma anche per probabili incompatibilità con Gravina, che proprio stamattina aveva rilasciato un’intervista in merito al progetto. Si tratta dell’ennesimo commissario tecnico allontanato dopo Roberto Mancini, ed è assurdo pensare che siano loro a pagare e non chi, invece, dovrebbe dimettersi da diversi anni a questa parte. Ora tutti si chiedono soltanto una cosa: chi sostituirà Spalletti? Il nome più forte è un ex Milan.

Spalletti si è dimesso, tre nomi per sostituirlo

Stefano Pioli è infatti uno dei candidati alla panchina dell’Italia: l’avventura all’Al-Nassr è ai titoli di coda e aveva ricevuto interessamenti da Atalanta (prima di andare su Ivan Juric) e poi dalla Fiorentina per un romantico e interessante ritorno. Coi viola ci sono stati problemi di natura fiscale, ma evidentemente Pioli stava prendendo tempo perché aveva assaporato la possibilità di ricoprire l’incarico che ogni allenatore sogna. Ma l’ex Milan non è l’unico che la Federazione sta valutando adesso.

Chi può davvero dare una mano al calcio italiano in questo momento è uno e soltanto uno: Claudio Ranieri, reduce dal miracolo compiuto con la Roma nella stagione appena conclusa. L’ex Leicester è impegnato coi giallorossi nel ruolo di consulente: è stato lui, insieme a Ghisolfi, a trattare direttamente con Gasperini per portarlo nella capitale. Inoltre, lo stesso Ranieri ha più volte detto che non voleva più allenare, ma una chiamata dell’Italia potrebbe rimettere nuovamente tutto in discussione. Sullo sfondo restano anche altre opzioni e fra queste c’è anche la candidatura di Andrea Pirlo, alla ricerca di un nuovo incarico dopo la brutta e negativa esperienza con la Sampdoria. Non ci resta che attendere per capire come andrà a finire: le dimissioni di Spalletti sono l’ennesimo scossone di un sistema malato che non funziona e che, di questo passo, rischia di diventare sempre peggio.