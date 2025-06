Famiglia riunita al Milan: l’idea di Tare per completare il centrocampo

E se Tare riunisse la famiglia al Milan? Il direttore sportivo ragiona su un colpo a sorpresa per rinforzare ancora il centrocampo

Sono ore molto calde per un’altra, l’ennesima cessione in casa rossonera. Il Milan è in trattativa col Chelsea per la cessione di Mike Maignan, finito nel mirino dei Blues da qualche giorno. La volontà del portiere è molto chiara: aveva detto sì pochi mesi fa al rinnovo, nonostante la prospettiva ormai molto chiara di non giocare la Champions League, ma qualcosa da parte della società è cambiato. Nello specifico, Giorgio Furlani sembra avere intenzione di completare l’opera iniziata fin dal suo insediamento come responsabile dell’area tecnica: smantellare la squadra che fu costruita con grande lavoro da Paolo Maldini, cioè quella dell’ultimo Scudetto.

A gennaio gli addii di Calabria e Bennacer, adesso quello di Maignan e molto probabilmente di Theo Hernandez (che continua a rifiutare l’Al-Hilal). Il portiere francese, quindi, con la proposta di rinnovo ad un certo punto sparita, ha giustamente chiesto di andar via: difficile a queste condizioni portare avanti un rapporto sano. Il Chelsea si è fatto avanti e siamo ad un buon punto, nel frattempo Tare, riporta Matteo Moretto, ha bloccato il sostituto: Vanja Milinkovic-Savic, uno dei migliori portieri della Serie A. E chissà che a questo punto non possa esserci una reunion familiare.

Vanja più Sergej: Tare riunisce i Milinkovic-Savic al Milan

L’opzione Milinkovic-Savic per la porta è la più calda anche grazie all’ottimo rapporto fra Tare e l’agente, che è anche lo stesso di Luka Modric (col quale c’è l’accordo su tutto per un contratto di un anno con opzione per il secondo). Vanja è un portiere di grande affidabilità come ha dimostrato in questi anni al Torino ed è un’opzione che convince buona parte dei tifosi, addirittura convinti che possa essere un portiere migliore di Maignan.

A questo punto, non è da escludere che Tare possa mettersi in contatto con l’Al-Hilal, la nuova squadra di Simone Inzaghi e la stessa che sta provando (invano) ad acquistare Theo Hernandez, per riportare in Italia il suo pupillo: Sergej Milinkovic-Savic, uno dei migliori colpi del direttore sportivo nei suoi 15 anni alla Lazio e fratello di Vanja. La famiglia riunita con la maglia del Milan potrebbe essere un’idea affascinante: Sergej è in scadenza fra un anno e potrebbe pensare seriamente ad un rientro in Italia e nel calcio che conta dopo due anni di Arabia Saudita. Se sarà o meno un’operazione fattibile, lo capiremo solo più avanti. Al momento non c’è alcun segnale, ma per Allegri un centrocampo composto da Modric, Xhaka e Milinkovic-Savic può essere un buon passo avanti.