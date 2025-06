Gattuso torna in Serie A, panchina pronta: nuovo ribaltone

L’ex Milan è pronto a ripartire dopo l’esperienza in Croazia non proprio fortunata. Ecco dove può allenare: il punto della situazione

E’ durata una stagione l’avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina dell’Hajduk Spalato. Una stagione non proprio fortunata per l’ex Milan, che ancora una volta si è ritrovato a fare i conti con una situazione economica complicata. Alla fine ha chiuso con un terzo posto in classifica, alle spalle delle rivali storiche Dinamo Zagabria e Rijeka.

Nonostante, però, il contratto fosse in scadenza il 30 giugno 2026 si è deciso di separarsi: “L’Hajduk ha concordato la risoluzione consensuale del contratto con mister Gennaro Gattuso, che lascia Poljud insieme ai suoi collaboratori Luigi Riccio, Roberto Perrone, Bruno Dominici, Dino Tenderini e Marco Sangermani”.

Chissà che adesso l’ex tecnico del Milan e del Napoli non riparta dalla Serie A. Nel massimo campionato la situazione si sta finalmente normalizzando sulle panchine: il club rossonero è stato tra i primi a trovare il sostituto di Sergio Conceicao, affidandosi a Massimiliano Allegri. Hanno fatto presto anche la Roma e la Lazio, che hanno deciso di ripartire da Gian Piero Gasperini e Maurizio Sarri.

Con Conte che ha sposato il progetto Napoli e l’ex Atalanta che non ha ‘tradito’ il club capitolino, la Juventus – al momento – ha deciso di continuare con Igor. L’Atalanta per il dopo Gasperini ha invece scelto uno dei suoi ‘figli’, Juric. E l’Inter? Con l’addio di Simone Inzaghi, Marotta ha dovuto ripiegare su Cristian Chivu.

Marotta e l’Inter liberano la panchina per Gattuso

L’ex difensore rumeno non appare proprio la prima scelta (non dimentichiamo i tentativi per Cesc Fabregas, blindato dal Como e il suo presidente). Per la panchina nerazzurro si è fatto il nome anche di Patrick Vieira, rimasto poi al Genoa. Chivu dunque sarà il nuovo allenatore dell’Inter.

Troppo ghiotta l’opportunità di allenare una grandissima squadra per dire no a Beppe Marotta. Così il Parma adesso è alla ricerca di una nuova guida: Gennaro Gattuso può diventare un’opportunità per i gialloblu. Nelle prossime ore capiremo quale sarà la direzione che il club deciderà di intraprendere. Gattuso in passato è stato accostato con forza alla panchina del Torino. I granata però hanno di puntare su Marco Baroni, dopo la stagione agrodolce alla Lazio. Una stagione conclusa senza la qualificazione alle prossime coppe.