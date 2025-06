No ufficiale all’Al Hilal, vuole giocare in Serie A: l’annuncio non lascia dubbi

Le sue parole sono chiare e fanno capire quale sia la volontà del calciatore. Ora cambia davvero tutto: il punto della situazione

L’Al Hilal ha voglia di fare ancora una volta le cose in grande per rendere sempre più competitiva la squadra. Dopo essersi affidata a Simone Inzaghi, riempiendolo d’oro, è intenzionata a mettere le mani su un grande bomber e su un terzino sinistro top.

Non è un segreto che il Milan abbia dato il via libera per Theo Hernandez. 30 milioni di euro più 5 milioni di euro per la cessione del calciatore, ma il francese nonostante il pressing anche dello stesso Inzaghi, non ha ancora accettato la proposta degli arabi. Dall’entourage dell’ex Real Madrid continuano a far trapelare che la voglia di Theo sia quella di giocare in Europa.

L’Al Hilal sta iniziando a spazientirsi, avendo voglia di chiudere il colpo prima dell’inizio del Mondiale per Club. Non è da escludere, dunque, che a breve si decida di cambiare obiettivo. Potrebbe succedere lo stesso con Victor Osimhen. Anche in questo caso gli arabi hanno comunicato al club proprietario del cartellino, il Napoli, di essere pronti a versare nelle casse degli azzurri i 75 milioni di euro che servono per liberarlo.

Osimhen dice no, resta in Serie A

Dalla Nigeria, però, fanno sapere che Victor Osimhen avrebbe deciso di non accettare l’offerta dell’Al Hilal

Excl: Victor Osimhen officially rejects Al Hilal 5th offer. He has decided to not move there no Matter the money offered. Case closed ❌ – Main Priority is to stay back in Europe with a Top Italian club very interested and other European clubs. He’s going to take his time ⏳⌛️. pic.twitter.com/FQMFPozLW7 — Buchi Laba (@Buchi_Laba) June 8, 2025

Il caso – si legge – sarebbe chiuso. La volontà di Victor Osimhen sarebbe, infatti, quella di continuare a giocare in Europa: sulle sue tracce ci sarebbero diversi club europeo, ma soprattutto un top team italiano. Non viene citato il nome della squadra, ma è probabile che si tratti della Juventus.

In passato, però, il Milan si è fatto sotto, chiedendo informazione al Napoli, per il suo acquisto in prestito. Non è da escludere che il Diavolo ci riprovi. D’altronde il club rossonero un bomber lo sta cercando e non è un caso se nell’ultimo periodo diversi profili importanti sono stati accostati al Milan, da Mitrovic a Retegui, passando per Dusan Vlahovic