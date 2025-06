Theo, arriva l’offerta europea: al Milan un sostituto dalla Premier

Al club rossonero è stato proposto un calciatore che gioca in Inghilterra per la fascia sinistra: un nome inedito in queste settimane.

Theo Hernandez e il Milan dovrebbero dirsi addio durante questo calciomercato estivo, ma potrebbe volerci del tempo. L’Al Hilal si era fatto avanti con decisione, trovando in fretta l’accordo con la società rossonera, però il terzino ha rifiutato il trasferimento in Arabia Saudita nonostante il contratto stellare che gli era stato offerto.

L’Al Hilal aveva messo sul tavolo 30-35 milioni di euro per il cartellino e circa 18 milioni di euro netti annui per lo stipendio. Il Milan ha detto sì, consapevole anche che difficilmente qualcuno offrirà di più per un calciatore in scadenza a giugno 2026, però è mancato l’ultimo tassello fondamentale per chiudere l’affare. In via Aldo Rossi sicuramente sono rimasti delusi, però è comprensibile che l’ex Real Madrid preferisca giocare in una squadra europea invece di “ritirarsi” nella Saudi Pro League.

Milan, Theo Hernandez addio: offerto il sostituto

Una squadra europea che si è fatta avanti per Hernandez è l’Atletico Madrid, che però al momento non ha ancora formulato un’offerta ritenuta congrua dal Milan. Secondo quanto rivelato da Sky Sport, i Colchoneros avrebbero messo sul tavolo circa 15 milioni di euro. Probabilmente, ne servono almeno 10 in più per con convincere i rossoneri a vendere il cartellino.

In attesa di capire cosa succederà con Theo, ci sono diversi nomi di terzini sinistri che vengono accostati al Milan. L’ultimo è quello di Oleksandr Zinchenko, ucraino classe 1996 (compirà 29 anni a dicembre) che milita nell’Arsenal. Stando a quanto rivelato da Sportitalia, alcuni intermediari avrebbero proposto l’ex Manchester City alla dirigenza rossonera.

Non ci sono altri aggiornamenti, al momento. Zinchenko ha un contratto che scade a giugno 2026, pertanto il suo prezzo di cessione non dovrebbe essere eccessivamente alto. Considerando anche lo stipendio di circa 5 milioni di euro netti annui, l’Arsenal pur di liberarsene potrebbe vendere senza tirare la trattativa per le lunghe.

Al 30 giugno 2025 il costo residuo a bilancio del cartellino dovrebbe essere di circa 8,75 milioni di euro, vendendo a questa cifra i Gunners eviterebbero una minusvalenza. Zinchenko è un terzino sinistro di esperienza e potrebbe fare bene in Serie A, dove anche la Lazio lo ha messo nel mirino.

Non viene da una stagione esaltante, ha collezionato 23 presenze (15 in Premier League, 6 in Champions League e 2 in Carabao Cup), 8 delle quali da titolare. Mikel Arteta non ha mostrato grande fiducia in lui e non lo tratterrà, anche perché l’Arsenal preferisce vendere piuttosto che rischiare di perdere il nazionale ucraino a parametro zero. Il Milan non ha ancora deciso se fare un tentativo, però attenzione a questa pista.