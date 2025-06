Loftus-Cheek via, pedina di scambio per il Milan: Allegri esulta

Il calciatore inglese può lasciare il Diavolo per approdare in un altro club: Massimiliano Allegri può gioire per il colpo in entrata

Sono giorni intensi per il calciomercato del Milan. I tifosi rossoneri sono in attesa di novità per quanto riguarda Mike Maignan, che h deciso di accettare il corteggiamento del Chelsea. Theo Hernandez, invece, ha detto no all’Al Hilal e spera in una chiamata da una big. Solo così può lasciare il Diavolo. Se le due cessioni non dovessero concretizzarsi è probabile che i francesi vadano in scadenza di contratto.

Risolti i due casi più critici, Igli Tare poi si concentrerà su tutti quei calciatori che hanno la valigia in mano. Pronti a salutare la compagnia ci sono certamente Malick Thiaw e Fikayo Tomori. Il tedesco è destinato a tornare in Germania: lo vogliono il Bayern Monaco e soprattutto il Bayer Leverkusen.

Per qualcosa meno di 30 milioni di euro, l’affare si può concretizzare. Discorso identico per l’inglese che può tornare in patria. Lo vuole il Tottenham pronto a tornare la carica per ottenere il sì del giocatore, che a gennaio preferì restare in rossonero. Samu Chukwueze e Yunus Musah sono gli altri giocatori della rosa, che ha chiuso la stagione all’ottavo posto in campionato, che sono sul mercato.

Calciomercato Milan, Loftus-Cheek via con lo scambio

Ruben Loftus-Cheek vive una situazione diversa perché il Milan così come Massimiliano Allegri sono convinti che l’inglese abbia qualità uniche che possono permettergli di fare la differenza. Un carattere introverso e una condizione fisica non sempre ottimale, però, lo hanno condizionato non poco in questi mesi al Milan.

Alla giusta offerta, dunque, Ruben Loftus-Cheek, che al primo anno in rossonero, era riuscito ad arrivare in doppia cifra, può fare le valigie e salutare il Milan. C’è, però, una possibilità più concreta ed è quella che il centrocampista venga utilizzato come pedina di scambio.

Non è un segreto che Loftus-Cheek sia da sempre un pallino di Maurizio Sarri. Il tecnico italiano è pronto ad accoglierlo alla Lazio. Uno scambio con Rovella, che tanto piace a Massimiliano Allegri, potrebbe davvero essere una soluzione. Attenzione, inoltre, ad un’altra possibilità, quella che vedrebbe Ruben Loftus-Cheek in Ligue 1 e più precisamente al Marsiglia di Roberto De Zerbi. Può essere lui il profilo giusto per sbloccare il trasferimento di Rabiot in rossonero