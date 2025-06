Maignan vicino alla cessione, nuova offerta: il Milan compra in Ligue 1

Il club rossonero ha ricevuto una nuova proposta per la vendita del portiere francese: e spunta un altro nome per rimpiazzarlo.

Mike Maignan non dovrebbe continuare a vestire la maglia del Milan nella prossima stagione. Ogni chance di rinnovo è andata in fumo e non sembra esserci possibilità che le parti tornino a dialogare di un nuovo contratto.

L’ex Lille ha già un accordo con il Chelsea e sta spingendo per il trasferimento a Londra. Finora i Blues non hanno raggiunto l’intesa con il Diavolo sul prezzo del cartellino. Erano partiti da 15 milioni di euro, cifra ritenuta inadeguata: la richiesta è di 25 milioni.

Chiaramente, il fatto che il portiere francese abbia un contratto in scadenza a giugno 2026 e che non sia più giovanissimo gioca a favore del Chelsea. Tuttavia, la società rossonera intende incassare il più possibile dalla cessione di un estremo difensore che è il titolare della sua nazionale e che sa esprimersi ancora ad alti livelli.

Maignan verso il Chelsea, il Milan punta un portiere brasiliano

Secondo quanto rivelato dal giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport, nelle ultime ore il Chelsea ha aumentato la propria offerta. Ora sul tavolo ci sono 18 milioni di sterline, quindi circa 21,4 milioni di euro. Questa mossa dei Blues avvicina il trasferimento di Maignan a Londra, anche se bisogna attendere per capire se ci sarà il via libera da Casa Milan oppure se verrà chiesto un ulteriore sforzo alla controparte, che nelle prossime ore vorrebbe chiudere l’operazione.

La dirigenza rossonera è già al lavoro per sostituire Maignan. Piste della Serie A come Mile Svilar della Roma e Zion Suzuki del Parma non sembrano praticabili, i due club vogliono blindare i rispettivi portieri. Di Marzio fa un nome nuovo, dall’estero: Lucas Perri del Lione. Il brasiliano classe 1997 ha messo assieme 10 clean sheets nelle 33 presenze in Ligue 1 dell’ultima stagione.

Perri possiede anche il passaporto italiano, quindi non andrebbe a occupare uno slot per extracomunitari. È approdato a Lione a gennaio 2024, quando fu comprato per poco più di 3 milioni di euro dal Botafogo. Sarà interessante vedere se il Milan presenterà un’offerta a breve oppure se ci saranno nuove sorprese sul fronte portiere. Intanto, va capito se effettivamente si chiuderà per Maignan al Chelsea nelle prossime ore.