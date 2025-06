Theo Hernandez ha scelto la nuova squadra, accordo raggiunto: i dettagli

Il futuro del terzino francese dovrebbe essere lontano da Milano: ha raggiunto l’intesa con un’altra squadra, ma non è ancora fatta.

Theo Hernandez ha deciso di non trasferirsi in Arabia Saudita, nonostante la ricchissima offerta dell’Al Hilal. Il contratto triennale da circa 18 milioni di euro annui non è bastato per convincerlo a proseguire la sua carriera nella Saudi Pro League.

L’ex Real Madri vuole rimanere in Europa. Il suo desiderio di rinnovare il contratto con il Milan è stato ormai accantonato, non essendoci speranza di intavolare una trattativa, ma non intende approdare in un campionato extra-europeo. L’obiettivo adesso è approdare in una squadra di ottimo livello che gli permetta di giocare in Champions League.

L’ipotesi di una permanenza a Milano senza rinnovo è da scartare, il club rossonero non si può permettere di perdere il nazionale francese a parametro zero nel 2026. Bisogna trovare una soluzione in queste settimane.

Milan, Theo Hernandez torna nella Liga? Le ultime news

Negli ultimi giorni si sta parlando del tentativo dell’Atletico Madrid di assicurarsi il cartellino di Hernandez. Si tratterebbe di un ritorno, dato che il giocatore ha già militato nei Colchoneros tra il 2007 e il 2016. Ha fatto il settore giovanile e poi ha giocato nella formazione B, senza mai debuttare nella Prima Squadra. A luglio 2017, dopo la stagione in prestito all’Alaves, il Real Madrid ha pagato i 30 milioni di euro di clausola di risoluzione per strapparlo ai cugini.

Ora l’Atletico Madrid si è fatto avanti per cercare di riportarlo in Spagna. Il giornalista Matteo Moretto di Relevo ha raccontato che tra Theo e il club c’è già l’accordo per quanto riguarda il contratto. Il terzino ha detto sì al ritorno nei rojiblancos, ora tocca alle due società trovare l’intesa sul prezzo del cartellino.

Al momento, l’Atletico Madrid ha offerto meno di 20 milioni di euro, bonus compresi, per l’acquisto del cartellino del calciatore. Una cifra ritenuta assolutamente insufficiente dal Milan, consapevole di non poter pretendere i 30-35 milioni offerti dall’Al Hilal, ma che immaginiamo voglia incassarne almeno 25. Le parti sono in contatto e la trattativa proseguirà anche nei prossimi giorni.