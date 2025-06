Milan, nuovo difensore dalla Bundesliga: lo ha chiesto Allegri

La società rossonera guarda anche alla Germania per rinforzare la difesa: c’è un profilo che piace molto ad Allegri.

Il Milan deve intervenire in ogni reparto della squadra per tornare ad essere competitivo. Non si può fallire di nuovo la qualificazione in Champions League. E il fatto di non disputare coppe europee nella prossima stagione darà anche la possibilità di pensare alla lotta Scudetto.

Per quanto riguarda il pacchetto di centrali difensivi, si attende di capire cosa succederà con Fikayo Tomori e Malick Thiaw. L’ex Chelsea è stato accostato al Napoli e ha anche delle richieste della Premier League, il suo cartellino viene valutato 25 milioni di euro. Il tedesco, invece, è nella lista del Bayer Leverkusen. Prezzo: 27-30 milioni. Al momento, non è ancor arrivata l’offerta giusta.

Difesa Milan, un ex Bayern Monaco per Allegri

Tra i nomi che piacciono al Milan per la difesa c’è certamente quello di Giovanni Leoni, classe 2006 in forza al Parma. Pur essendo molto giovane, viene visto come un ragazzo dal futuro assicurato. Trattativa non facile, il club emiliano chiede almeno 15 milioni di euro più bonus. La concorrenza non manca, ovviamente. Forse, lasciarlo un anno in prestito a Parma potrebbe essere una buona soluzione per farlo crescere e ottenere uno sconto sul prezzo del cartellino.

Il Milan guarda anche profili esteri e di maggiore esperienza rispetto a Leoni. Secondo quanto rivelato dal giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport, un difensore centrale preso in considerazione è Niklas Süle. Il tedesco classe 1995 gioca nel Borussia Dortmund e ha un contratto in scadenza a giugno 2026, il suo prezzo non dovrebbe essere altissimo.

Süle è un giocatore molto forte fisicamente, è alto 1,95 metri ed è abile nel gioco aereo. Se la cava discretamente con la palla tra i piedi e nella lettura del gioco, anche se con la sua stazza imponente soffre avversari particolarmente veloci e talvolta il pressing.

Non risulta esserci una trattativa, almeno al momento, vedremo se il Milan deciderà di farsi avanti concretamente. L’ex di Hoffenheim e Bayern Monaco ha collezionato 21 presenze totali nell’ultima stagione con il Borussia Dortmund: 16 di queste da titolare. Ha avuto qualche problema fisico tra ottobre e gennaio, sicuramente questo lo ha un po’ condizionato.

Ad Allegri piace, non rimane che attendere eventuali aggiornamenti su questa pista di mercato. Süle è aperto a considerare un trasferimento a Milano.