Milan, un pupillo di Fonseca per il centrocampo: Tare all’assalto

Nome semi-nuovo per la mediana rossonera: lo aveva segnalato già Fonseca quando arrivò a Milano.

Tijjani Reijnders è ufficialmente un nuovo calciatore del Manchester City. Dopo le visite mediche effettuate ieri, stamattina è arrivato il comunicato del club inglese. Un grande colpo per Pep Guardiola, una grande perdita per il Milan.

Toccherà a Igli Tare utilizzare bene i soldi incassati dalla cessione del nazionale olandese per rinforzare la squadra. Sicuramente non basta Luka Modric, 39enne in arrivo a parametro zero dal Real Madrid, per sistemare il centrocampo. Considerando che c’è anche Yunus Musah vicino alla cessione al Napoli (25 milioni di euro, bonus compresi), serviranno almeno altri due innesti per completare la mediana.

In questi giorni si è parlato di Granit Xhaka, nazionale svizzero in forza al Bayer Leverkusen che a settembre compirà 33 anni. Come Modric, è fisicamente integro e potrebbe dare un buon contributo a un Diavolo che nella prossima stagione sarà senza coppe europee e che quindi potrà gestire con più “tranquillità” le energie del gruppo.

Calciomercato Milan, idea dalla Ligue 1: le ultime news

Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, tra i profili graditi al Milan risulta esserci anche Ayyoub Bouaddi. Il francese classe 2007 milita nel Lille, dove ha debuttato in Prima Squadra sotto la gestione di Paulo Fonseca. L’ex allenatore rossonero aveva segnalato il ragazzo alla dirigenza milanista, però nel mercato estivo 2023 sono state fatte altre scelte.

Bouaddi diventerà maggiorenne nel prossimo ottobre, è un talento molto promettente del calcio francese. Nell’ultima stagione ha collezionato ben 36 presenze, segnale che nonostante la giovane età ci sia stata grande fiducia nei suoi confronti. L’allenatore Bruno Genesio lo ha schierato titolare per 19 volte, quindi in metà delle presenze accumulate.

Il Milan lo ha seguito con attenzione e Massimiliano Allegri ha espresso gradimento a Igli Tare, che ora dovrà valutare i margini per una eventuale trattativa. Ovviamente non manca la concorrenza: in Italia piace alla Juventus, mentre all’estero sono soprattutto le squadre top della Premier League ad averlo messo nel mirino. Ad esempio, Arsenal, Chelsea e Liverpool.

Bouaddi è sotto contratto con il Lille fino a giugno 2027. Ben strutturato fisicamente (è alto 1,87 metri), se la cava bene sia in fase difensiva che in quella di costruzione del gioco. Possiede una buona tecnica di base, è intelligente tatticamente e ha una buona visione di gioco. I margini di miglioramento sono enormi. Attenzione al prezzo, dato che il LOSC potrebbe chiedere 25-30 milioni di euro per vendere il suo gioiello.