Milan, non solo Jashari: summit col Club Brugge per il centrale

Le ultimissime sul calciomercato dei rossoneri, pronti a mettere a segno diversi colpi, per migliorare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri

Igli Tare ha deciso di premere il piede sull’acceleratore per rafforzare il centrocampo. Il Milan, d’altronde, non può fermarsi a Luka Modric e in queste ore ha così iniziato l’offensiva per Ardon Jashari. Arrivano conferme da più parti, anche in Belgio sono certi che il Diavolo ci stia provando seriamente con il Club Brugge, con l’obiettivo di raggiungere un’intesa il prima possibile.

Il classe 2002 ha una valutazione davvero importante da oltre 30 milioni di euro. Ci sarà da capire se il Milan riuscirà ad ottenere uno sconto e se l’affare, dunque, andrà davvero in porto. Allo stesso tempo il Diavolo ci sta provando concretamente per Xhaka. Il suo profilo è in cima alla lista di Igli Tare. Piace parecchio e può lasciare Leverkusen per qualcosa meno di 15 milioni di euro. Nonostante l’età può essere il nome giusto per il Milan di Massimiliano Allegri che cerca concretezza ed esperienza in mediana.

Altro colpo dal Club Brugge: Tare scatenato

Un giocatore esperto, dunque, e uno di prospettiva come Arson Jashari. Il Milan torna così a trattare con il Club Brugge dopo aver acquistato Charles De Ketelaere. Nella squadra belga, oltre al centrocampista, troviamo anche Maxim de Cuyper che in molti indicano come il possibile erede di Theo Hernandez. La sua valutazione è più bassa e il Club Brugge potrebbe concedere il via libera per una ventina di milioni di euro.

Ne serve qualcuno in più, invece, per l’altro giocatore nel mirino del Diavolo. Piace e non poco anche Joel Ordonez. Il centrale difensivo nato a Guayquil, in Ecuador, il 21 aprile del 2004, è sui taccuino di diversi club inglesi. Ci stanno pensando soprattutto West Ham, Tottenham, Nottingham e Fulham, oltre che la Roma.

Il suo nome, però, appare anche sul taccuino del Milan, che inevitabilmente chiederà informazioni ai dirigenti del Club Brugge. Il Diavolo, d’altronde, è pronto a mettere le mani su un nuovo difensore centrale, con la sempre più probabile partenza di Malick Thiaw, destinato a volare in Germania. Il Bayer Leverkusen è avanti rispetto alla concorrenza, rappresentata dal Bayern Monaco. Attenzione, inoltre, al possibile addio di Fikayo Tomori, che continua a piacere tanto in Premier League.