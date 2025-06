Il derby di mercato è perso: sfuma un obiettivo per il Milan, lo prende l’Inter

Il Milan vede sfumare un obiettivo di mercato in vista della prossima stagione con l’Inter pronta a beffare i rossoneri già nei prossimi giorni.

Sembra essere ormai saltato un colpo in casa Milan in vista della prossima stagione con i rossoneri che dovranno guardare altrove per rinforzare la propria rosa.

Sono ore febbrili per quello che riguarda il mercato del Milan con i rossoneri che sono alla ricerca dei giusti rinforzi da apportare alla rosa di Massimiliano Allegri e provano a chiudere quelle cessioni necessarie al bilancio. In queste ore è sempre calda la pista che dovrebbe portare Yunus Musah al Napoli consentendo ai rossoneri di mettere in cassa una somma intorno ai 20 milioni di euro. Resta da capire quello che sarà il destino di Theo Hernandez, sempre nel mirino dell’Atletico Madrid mentre, per quello che riguarda le operazioni in entrata, appare ormai vicino dal tramontare un obiettivo.

Calciomercato, il Milan vede saltare un colpo: Inter in pole

Giovanni Leoni si allontana in maniera netta dal Milan. Dal Parma fanno sapere che il calciatore classe 2006 potrebbe restare almeno un’altra stagione in Emilia ma l’Inter, per volere di Chivu, è pronta a chiudere l’affare per anticipare la concorrenza.

L’allenatore rumeno ha avuto a disposizione Leoni nella seconda parte di stagione appena conclusa, andando a sottolineare in più di un’occasione quelle che sono le qualità del giovane difensore centrale. L’acquisto di Leoni dal Parma è stata una delle prime richieste che il tecnico ha fatto alla sua nuova dirigenza con Marotta e Ausilio decisi ad accontentarlo immediatamente.

Il prezzo che il Parma fa del suo giovane gioiello è di circa 15 milioni di euro ma non è da escludere che l’Inter possa chiudere l’affare in estate per un prezzo più basso andando a lasciare il giovane gioiello in Emilia per un’altra stagione. I contatti tra nerazzurri e ducali in queste ore sono sempre più fitti con il Milan che avrebbe mollato la presa, almeno momentaneamente, virando le proprie attenzioni su altri profili, maggiormente esperti.

Tra i nomi più caldi per la difesa del Milan c’è sempre quello di Kim del Bayern Monaco con i bavaresi che potrebbero salutare il difensore centrale acquistato dal Napoli due estati fa. Il Milan sarebbe felice di riportarlo in Serie A ma i campioni di Germania in carica chiedono circa 30 milioni di euro per il cartellino del sudcoreano che fece impazzire il pubblico di Napoli nell’anno dello scudetto di Spalletti.