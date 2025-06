Milan già rassegnato: l’addio a zero appare ormai inevitabile

Si prospettano nuovi casi alla Calhanoglu e alla Kessie per il Milan. Lo scenario non è destinato a cambiare salvo colpi di scena

E’ stata una settimana davvero frenetica sul mercato quella che si è appena conclusa al Milan. Una cessione ufficializzata, quella di Reijnders al City, una in dirittura di arrivo con Musah che dovrebbe diventare a breve un nuovo giocatore del Napoli e due svanite in extremis.

Ci riferiamo, ovviamente, a Theo Hernandez e Mike Maignan che sono stati a un passo dall’addio al Milan in direzione Atletico Madrid e Chelsea. Sembrava davvero fatta per Maignan con i Blues che, forti del gradimento del giocatore al trasferimento, hanno provato a tesserarlo in tempo per aggregarlo alla squadra che disputerà il Mondiale per Club. Gradimento totale anche per Theo nei confronti dell’Atletico Madrid ma, anche nel suo caso, l’affare è saltato a un passo dalla definizione.

In entrambi i casi, sia Chelsea che Atletico Madrid non hanno presentato offerte in linea con le richieste del Milan che non ha fatto sconti nonostante sia Maignan che Hernandez abbiano ancora un solo anno di contratto con il club rossonero. E ora che succede ? Tutto è possibile con il Milan che, indubbiamente, sta rischiando di ritrovarsi in una situazione già sperimentata in passato.

Maignan e Hernandez, che rischio per il Milan: la situazione

Tra le due, la situazione più intricata è senza dubbio quella di Hernandez. Se per Maignan, Allegri si è speso in prima persone per evitare la cessione, per l’esterno transalpino, il Milan non valuta altra soluzioni che l’addio. I rossoneri avevano già chiuso la questione Hernandez accettando l’offerta di 30 milioni dell’Al Hilal, destinazione però rifiutata da Theo che vuole proseguire la carriera in un top club europeo.

L’Atletico rappresentava l’approdo ideale per lui ma la porta è ormai chiusa con i Colchoneros che hanno virato, per la fascia sinistra, su Robertson del Liverpool. Al momento, Theo non ha altre proposte. Con il club, è rottura al punto che si è addirittura ipotizzato, in caso di permanenza, un inizio di stagione da fuori rosa per lui. Appare certa, invece, la conferma di Maignan anche se la ferma decisione del portiere di andare al Chelsea è un indizio emblematico della volontà di lasciare il Milan dopo lo stallo sull’accordo di rinnovo che sembrava già raggiunto lo scorso inverno.

Vedremo se la trattativa, dopo un confronto tra lo stesso Maignan e Allegri che lo considera imprenscindibile per il suo Milan, non possa riaprirsi per evitare un possibile addio a parametro zero come avvenuto in passato per Kessie e Calhanoglu. Stesso scenario, in caso di permanenza, anche per Hernandez per il quale però, rispetto a Maignan, il club lavorerà per trovare una soluzione che possa accontentare entrambe le parti.