Appuntamento con Allegri, il tecnico lo vuole in rossonero

Massimiliano Allegri ha un appuntamento con un calciatore per convincerlo a giocare con la maglia del Milan in vista della prossima stagione.

Sta nascendo il nuovo Milan targato Igli Tare e Massimiliano Allegri con i due che stanno lavorando in maniera costante per cercare di costruire una rosa competitiva sin da subito.

Il Milan è reduce da una stagione molto difficile che ha regalato la vittoria della Supercoppa italiana ma grandi amarezze tra campionato, Champions League e Coppa Italia. La dirigenza ha voluto da subito un cambio di marcia e si è affidata a Igli Tare per il ruolo di direttore sportivo con Massimiliano Allegri come nuovo allenatore. Un ritorno importante per il tecnico livornese che è chiamato a riportare i rossoneri sul tetto d’Italia per provare a vincere sin da subito. Per farlo ci sarà bisogno di colpi importanti, tra cui quelli relativi alla permanenza di qualche big.

Allegri incontra un big, vuole convincerlo a restare al Milan

Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra Massimiliano Allegri e Mike Maignan per parlare del futuro del portiere francese. L’estremo difensore aveva aperto ad un trasferimento al Chelsea che si era fatto avanti per il suo cartellino ma poi la trattativa è naufragata con i rossoneri che non hanno trovato l’intesa economica con i londinesi.

L’incontro tra il nuovo allenatore e Mike Maignan potrebbe portare ad un convincimento del portiere francese a restare ancora in rossonero per cercare di rilanciare la squadra. Contestualmente starà a Igli Tare cercare di trovare un’intesa per il rinnovo del contratto e non portare Maignan in scadenza nel giugno del 2026 con il club che rischia fortemente di perderlo a zero, come accaduto in passato con Donnarumma.

La nuova dirigenza non ha nessuna intenzione di perdere pedine importanti come Maignan a costo zero e, nel caso in cui ci dovesse essere un secco rifiuto al rinnovo con i rossoneri la cessione potrebbe tornare in auge. L’ex portiere del Lille parlerà con Allegri delle scelte tecniche della squadra e della possibilità di lavorare insieme nel 2025/2026. Successivamente si cercherà un’intesa anche con Tare per prolungare con il Milan.

Un discorso simile sarà fatto per Theo Hernandez con il terzino che appare però più “sacrificabile” per Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, al contrario del portiere, non considera l’ex Real Madrid un punto fermo del suo Milan ed è pronto a dare l’ok alla cessione del laterale per una somma intorno ai 20 milioni di euro.