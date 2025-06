Milan, pronti 20 milioni: nuovo rinforzo per Allegri

La società rossonera vuole fare un investimento per un importante innesto a centrocampo: la trattativa è pronta a partire.

Igli Tare ha tanti tavoli aperti un queste settimane, i tifosi hanno grandi aspettative. Ogni reparto va migliorato per evitare di ripetere una stagione deludente.

Il centrocampo è certamente da rinforzare, soprattutto dopo la cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City. Luka Modric non basta, anche se il croato può essere un valore aggiunto importante a dispetto dei suoi 39 anni. Un altro calciatore esperto nel mirino è Granit Xhaka, 33 anni a settembre e che potrebbe non essere facile da ingaggiare, dato che il Bayer Leverkusen ha già perso elementi importanti della squadra. Ma il Milan vuole provarci, vedremo se riuscirà ad assicurarselo.

Calciomercato Milan, colpo dalla Spagna: le ultime news

Un altro calciatore che piace tanto per il centrocampo è Javi Guerra, spagnolo classe 2003 in forza al Valencia e sotto contrato fino a giugno 2027. I contatti sono stati avviati anche in questo caso.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il Milan valuta Javi Guerra un totale di 20 milioni di euro, bonus compresi. La richiesta del Valencia è più alta, però la trattativa è in corso per provare ad avvicinarsi e trovare un accordo.

Il calciatore piace a tutti in casa Milan, quindi c’è l’intenzione di provare a portarlo alla corte di Massimiliano Allegri. Javi Guerra è un titolarissimo del Valencia e nel mercato estivo 2024 fu vicino all’Atletico Madrid, ora potrebbe lasciare la Spagna per volare a Milano.

I prossimi giorni saranno molto importanti per capire quale direzione prenderà questa operazione. La società rossonera è fiduciosa di riuscire a raggiungere un’intesa con il Valencia, però non è semplice. Forte anche di altre richieste, il club spagnolo potrebbe cercare di andare per le lunghe nella speranza di ottenere più soldi possibili.

Il Milan non vuole fare aste, offrirà quanto riterrà necessario e vedrà se sarà sufficiente per portare Javi Guerra in rossonero. Difficile che il calciatore possa lasciare Valencia per meno di 25 milioni.