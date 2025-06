Ribaltone Theo Hernandez, è successo l’inaspettato

Il futuro di Theo Hernandez resta tutto da scrivere, ma ci sono delle novità importanti: il punto della situazione sul francese

Sono giorni caldi per il futuro del Milan. Igli Tare e Massimiliano Allegri sono a lavoro per riuscire a rafforzare una squadra che ha chiuso all’ottavo posto in classifica. I rossoneri sono dunque fuori da tutti e una rivoluzione sembrava obbligatoria, ma fino a questo momento le cessioni sono bloccate.

Il Diavolo ha venduto solamente il migliore della propria rosa, quel Tijjani Reijnders, eletto il centrocampista top della Serie A. Assegno da 55 milioni di euro più 15 milioni di bonus per lasciarlo andare al Manchester City. Così l’albanese ha messo le mani su Luka Modric, che diventerà rossonero dopo il Mondiale per Club.

In questi giorni bisognava anche delineare il futuro di Mike Maignan e Theo Hernandez. Due priorità per il Milan, ma al momento è tutto davvero bloccato. Il portiere transalpino è stato ad un passo dall’addio, avendo detto sì al Chelsea. Gli inglesi, però, non sono riusciti ad accontentare il Diavolo, mettendo sul piatto una proposta troppo bassa. Ora Allegri e Tare sperano di riuscire a rinnovare il contratto dell’ex Lille. Servirà una grande opera diplomatica, ma i due ci credono.

Milan, Theo Hernandez come Mike Maignan: il punto della situazione

Nelle ultime ore così dalle parti di Via Aldo Rossi sta emergendo sempre più concreta l’intenzione di Massimiliano Allegri e Igli Tare di adottare la stessa strategia per Theo Hernandez.

Una guerra interna, d’altronde, non serve a nessuno. L’obiettivo dell’albanese e dell’italiano è quello di riuscire a ricucire lo strappo, e magari rinnovare il contratto, qualora Theo Hernandez non decidesse di accettare la proposta dell’Al Hilal ancora sul tavolo. Difficile, invece, che possa esserci un rilancio da parte dell’Atletico Madrid. Quindi i rossoneri tentano il disgelo per una convivenza pacifica, con la speranza e che alla fine tutti possano festeggiare.

Massimiliano Allegri vuole capire bene la situazione legata al francese e i primi giorni di ritiro al centro sportivo di Carnago saranno utili a capire se ci saranno davvero i margini per pensare ad un futuro ancora insieme. Buona parte dei tifosi ci sperano: d’altronde un Theo Hernandez a metà servizio è sempre meglio di qualsiasi sostituto di cui si sta parlando in questi giorni