Tutto confermato, nuova maglia per Calabria e tradimento: passa alla rivale

Nuova maglia in vista per Davide Calabria con il terzino destro che è alla ricerca di una nuova sistemazione in vista della prossima stagione.

Salutato il Milan durante lo scorso mercato invernale, Davide Calabria è passato al Bologna dove ha vinto la Coppa Italia. Ora, per il terzino, potrebbero aprirsi le porte di un nuovo club italiano.

Il calciomercato è entrato nel vivo e le squadre sono al lavoro per cercare di sistemare gli organici prima dell’inizio della nuova stagione con i ritiri che partiranno tra meno di un mese. Ci sono diversi calciatori che sono ancora in attesa di capire le prossime destinazioni con Davide Calabria che è in scadenza di contratto col Bologna che, durante lo scorso inverno, rilevò di fatto il contratto dell’esterno dal Milan. Ora sembra essere nata la possibilità di vederlo con la maglia di una rivale dei rossoblu, pronto a firmare a parametro zero.

Calabria cambia maglia a zero: se lo prende la rivale

La Fiorentina ha messo nel mirino Davide Calabria con l’intenzione di andare a chiudere un colpo a zero per la fascia destra, soprattutto nel caso in cui dovesse salutare Dodò.

A spingere per l’acquisto di Davide Calabria da parte della Fiorentina è Stefano Pioli che lo ha avuto a lungo durante la sua permanenza al Milan. Con Calabria terzino destro titolare il tecnico vinse lo scudetto del 2022 in rossonero ed è pronto ad affidargli le chiavi della fascia in vista della prossima stagione. Le trattative per il rinnovo con il Bologna sono ferme al momento e, se non dovessero esserci novità entro la fine di giugno, le strade si separerebbero.

Il terzino destro sarebbe finito anche nel mirino di due big turche. Galatasaray e Besiktas sarebbero fortemente interessate al suo acquisto in vista della prossima stagione mettendo sul piatto un ricco stipendio per l’ex rossonero che potrebbe vivere la sua prima stagione all’estero. Una decisione verrà presa con ogni probabilità prima della fine di giugno permettendo al terzino di essere presente all’inizio della nuova stagione.

Per il suo eventuale passaggio alla Fiorentina sarà necessaria la cessione di Dodò, al momento titolare della fascia destra viola. Il brasiliano piace molto al Milan ma la richiesta di circa 25 milioni di euro da parte della squadra toscana spaventa e non poco il club rossonero che deve fare i conti con un bilancio in difficoltà per via dell’assenza dalle prossime coppe europee.