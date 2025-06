Anche il Milan lo vuole: bomber da 100 milioni

E’ il calciomercato dei grandi attaccanti, valutazione da 100 milioni di euro ma il Milan è convinto della possibilità di strappare un accordo: gli aggiornamenti

Sono tanti i fronti su cui è impegnato, a livello di calciomercato, il Milan. Che vuole lasciarsi alle spalle una annata tremenda, per non ripeterla, e nonostante l’esclusione dall’Europa l’unico modo per farlo è investire in maniera importante nella campagna acquisti. Ecco perché il Diavolo si sta dando da fare per regalare ad Allegri una formazione competitiva da subito per l’altissima classifica.

Si interverrà in praticamente tutti i reparti in maniera consistente, questo è chiaro, ma i riflettori si accendono in particolare su ciò che avverrà in attacco. Gimenez da solo non basta, il Milan vuole affiancargli un altro grande bomber. Una necessità non solo numerica, considerando del resto che Abraham e Jovic andranno via, Morata non tornerà alla base e Camarda sarà dato in prestito.

Dunque, il Milan si sta iscrivendo alla corsa per diversi attaccanti di spessore, pur nella consapevolezza di dover affrontare richieste particolarmente elevate. Che però non spaventano la dirigenza del Diavolo, pronto a dare battaglia. Ecco infatti che anche il Milan corre per un bomber da 100 milioni di euro.

Gyokeres, in corsa c’è anche il Milan: si attende lo sconto dello Sporting

Il nome in questione è quello di Viktor Gyokeres. Lo svedese, con la forza di numeri stratosferici nelle ultime due stagioni (quasi 100 reti all’attivo), ha attirato l’interessamento di numerosi club a livello internazionale. Concorrenza qualificata, ma il Milan ci crede.

E’ un Milan che dovrà vedersela con Juventus, Arsenal, Manchester United, Chelsea, Tottenham, Atletico Madrid, Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain. Tutte queste squadre sono accomunate da un fattore, ossia la non volontà di assecondare le richieste dello Sporting. Per tutti, 100 milioni di euro sono decisamente troppi. Anche l’entourage dello steso Gyokeres, per agevolare la sua partenza, si sta prodigando con il club portoghese per fare in modo di abbassare la richiesta intorno ai 75 milioni di euro. Cifra che rimarrebbe comunque distante da quella che è la massima proposta pervenuta fin qui a Lisbona, con alcuni club che si sono spinti al massimo a 60 milioni più 10 di bonus. Tutti, comunque, vogliono rimanere aggiornati sugli sviluppi dell’affare e per questo c’è da prevedere grande caos e movimento prossimamente.