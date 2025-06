La Juventus vuole chiudere subito, nuovo colpo in casa Milan

Le ultimissime sull’addio del calciatore: c’è la possibilità che l’affare vada in porto davvero velocemente. Il punto della situazione

Ancora cessioni. Il Milan non ha ancora smesso di cedere i propri calciatori. La rivoluzione del Diavolo, targata Igli Tare e Massimiliano Allegri, è solo all’inizio. D’altronde la lista è davvero lunga. Nei giorni scorsi il Direttore sportivo rossonero si augurava di poter chiudere definitivamente la questione legata a Theo Hernandez, così come quella di Mike Maignan.

Su entrambi, però, nulla è stato deciso. Le trattative che avrebbero dovuto portare i francesi lontano da Milanello si sono arenate e ora le prospettive appaiono diverse. Anche la cessione di Yunus Musah è al momento bloccata. I bonus hanno di fatto stoppato il suo passaggio al Napoli di Antonio Conte, ma difficilmente l’americano resterà in rossonero, con il Diavolo pronto ad incassare sui 25 milioni di euro.

Come detto, però, la lista dei calciatori pronti a fare le valigie è davvero lunga e tra questi ci sono certamente anche Malick Thiaw e Fikayo Tomori.

Milan, doppio addio in difesa: la Juventus torna in pressing

Il difensore tedesco è pronto a lasciare il Milan per una cifra sui 25-30 milioni di euro. E’ da settimane che vi parliamo dell’interesse da parte del Bayer Leverkusen, che però al momento non ha ancora affondato il colpo. E’ lui il prescelto per sostituire Tah passato al Bayern Monaco.

La destinazione alle Aspirine è gradita al calciatore intenzionato a far ritorno in Germania. Thiaw è consapevole del fatto che giocando in Bundesliga ha la possibilità di conquistarsi un posto in Nazionale in vista dei prossimi Mondiali. Valigie in mano anche per Fikayo Tomori, per il quale le offerte non mancano. A gennaio, d’altronde, è stato ad un passo dall’addio, ma alla fine Sergio Conceicao ha spinto per la sua permanenza.

Ci sono i club di Premier League, con il Tottenham in prima linea, ma l’inglese può restare in Italia. L’intesse della Juventus, desiderosa di ricomporre la coppia scudetto di Pioli, con Pierre Kalulu, è ancora vivo. La valutazione che ne fa il Milan non è cambiata: per 25/30 milioni di euro può fare le valigie. Una valutazione di fatto identica a quella di Dusan Vlahovic, obiettivo del Diavolo per rafforzare il proprio attacco in questa lunga e calda sessione estiva di calciomercato.