Niente Milan, irrompe l’Atalanta: pronti 25 milioni

Il club nerazzurro si è inserito nella corsa per un obiettivo del mercato milanista: futuro a Bergamo?

Giorgio Furlani ha parlato chiaro dopo la finale di Coppa Italia persa contro il Bologna: la stagione è fallimentare e al Milan bisogna correggere gli errori commessi. L’ingaggio di un direttore sportivo esperto come Igli Tare rientra nella strategia volta a cambiare pagina per tornare in alto.

Aver scelto un allenatore con esperienza e tanti trofei vinti come Massimiliano Allegri è un altro tassello importante. Ora serve costruire bene la squadra per puntare a lottare per lo Scudetto nella prossima stagione. Ogni reparto andrà rinforzato, i tifosi hanno grandi aspettative e sperano di non restare nuovamente delusi.

Calciomercato Milan, minaccia Atalanta: cosa sta succedendo

Il centrocampo del Diavolo ha perso un pezzo da novanta come Tijjani Reijnders e ha bisogno assoluto di essere migliorato. Un’esigenza che c’era a prescindere alla cessione del nazionale olandese al Manchester City e che è diventata ancora più urgente.

Tare ha raggiunto un accordo con Luka Modric, che arriverà a parametro zero dopo aver disputato il Mondiale per Club con il Real Madrid. Inoltre, sta lavorando per portare a Milano anche Granit Xhaka del Bayer Leverkusen e Javi Guerra del Valencia. L’idea sembra essere quella di prendere almeno tre nuovi centrocampisti.

Nelle ultime settimane è stato un po’ accantonato nelle cronache del calciomercato rossonero, però un altro profilo preso in considerazione è quello di Samuele Ricci. Il centrocampista del Torino vuole lasciare la maglia granata per mettersi alla prova in una piazza più importante. Urbano Cairo è pronto a trattare la cessione, il prezzo si aggira sui 25-30 milioni di euro.

Il Milan sembra essersi un po’ defilato dopo alcuni contatti presi settimane fa. Secondo quanto rivelato dal giornalista Alfredo Pedullà di Sportitalia, i rossoneri sono ancora interessati a Ricci ed esiste anche un interesse dell’Inter. Ma è in agguato anche l’Atalanta, che potrebbe investire su di lui dopo l’eventuale cessione di Ederson: il brasiliano costa 60 milioni di euro, le pretendenti sono già state avvisate.

I soldi incassati dalla vendita di Ederson bastano e avanzano per comprare Ricci dal Torino. Vedremo se si concretizzerà questa pista. L’Atalanta disputa la prossima Champions League e questo è un aspetto che può incidere nella scelta del centrocampista toscano. Al Torino è stato allenato anche da Ivan Juric, attuale tecnico della Dea che se lo accoglierebbe a braccia aperte a Bergamo.