Prezzo fissato: 10 milioni di euro, il Milan è pronto a chiudere l’operazione

10 milioni di euro per chiudere un’altra operazione di calciomercato con il Milan intenzionato a mettere nero su bianco per regalare a Massimiliano Allegri un nuovo rinforzo.

Sono ore calde per il mercato del Milan con i rossoneri che vogliono provare a chiudere in un tempo molto ristretto per un colpo in entrata da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri.

Se la prima preoccupazione del Milan in questi giorni è quella relativa allo sfoltimento della rosa, Igli Tare e compagni non stanno di certo a guardare per quello che riguarda il mercato in entrata. Il nuovo direttore sportivo sa benissimo che la squadra ha bisogno di diversi rinforzi per provare a tornare da subito competitiva e si sta muovendo su più fronti per provare a portare in rossonero quei calciatori che sappiano coniugare esperienza e tecnica che possano fare al caso della squadra.

Calciomercato Milan, i rossoneri vogliono chiudere l’operazione per 10 milioni

La volontà del Milan è quella di provare a chiudere l’acquisto di Granit Xhaka per una somma intorno ai 10 milioni di euro con lo svizzero che piace moltissimo sia a Igli Tare che a Massimiliano Allegri, convinti dell’importanza del nazionale elvetico all’interno della rosa del club meneghino.

Il Bayer Leverkusen, forte di un contratto fino al giugno del 2028 con il centrocampista, non sembra voler scendere sotto i 15 milioni di euro per il proprio calciatore che in questi ultimi giorni non ha escluso di poter salutare la Germania per provare una nuova avventura nella sua carriera. C’è però da considerare che Xhaka compirà a breve 33 anni e che difficilmente arriverà un’offerta del genere tra un anno.

Molto dipenderà da quella che sarà la volontà del calciatore che potrebbe spingere per il trasferimento in rossonero andando così a cercare di imporsi anche in Italia dopo aver giocato sia nel campionato inglese con l’Arsenal che in quello tedesco col Bayer Leverkusen. Nei prossimi giorni potrebbero esserci nuovi contatti tra le parti col Milan che potrebbe provare ad inserire qualche bonus per convincere i tedeschi a lasciar partire il centrocampista.

Non c’è solo Xhaka nel mirino del Milan per quello che riguarda il centrocampo. Sembra ormai fatta per Modric, mentre si valutano i profili di Javi Guerra e Jashari che potrebbero andare ad abbassare l’età media del reparto. Si complica invece la pista che porta a Ricci con Cairo che non ha intenzione di scendere sotto i 30 milioni di euro per la sua mezzala, una somma considerata troppo alta dalla dirigenza del Milan.