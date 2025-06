Il Milan lo scippa al Napoli: Conte furioso

Accelerazione sul mercato per il Milan, Allegri fa uno sgarbo a Conte: scippato il Napoli, il tecnico azzurro va su tutte le furie

Mai come in questa estate il Milan sembra voler far sul serio sul mercato. Dopo il flop della stagione appena terminata, il nuovo corso rossonero, guidato da Igli Tare e Max Allegri, promette scintille. Non si pone limiti il club rossonero, il prossimo anno deciso a rientrare nella lotta scudetto. Per farlo ha però bisogno di chiudere alcuni colpi importanti in entrata, e uno di questi potrebbe essere addirittura uno “scippo” clamoroso al Napoli.

Che sia per una rivalità mai del tutto sopita, o per una semplice fatalità, i destini di Antonio Conte e Max Allegri sembrerebbero essersi incrociati ancora una volta, in questo caso sul mercato. Entrambi i tecnici avrebbero messo, infatti, in cima alla lista dei desideri lo stesso giocatore, un campione in grado di fare la differenza in Italia.

E se, fino a pochi giorni fa, sembrava essere proprio il tecnico salentino, forte delle capacità economiche del suo Napoli, a poter essere in pole per portare un fuoriclasse del genere in Italia, nelle ultime ore il Milan avrebbe messo la freccia, superando il club azzurro nella corsa a un calciatore che potrebbe davvero cambiare gli equilibri della nostra Serie A.

Colpo di scena sul mercato, niente Napoli: va al Milan, Allegri beffa Conte

In un mercato ancora lungo e ricco di colpi di scena, il Milan a quanto pare ha intenzione di recitare un ruolo da protagonista. Lo dimostra la decisione con cui ha deciso di accelerare per cercare di chiudere una trattativa, piuttosto complicata, per portare in Italia un giocatore di grandissimo talento.

Stando a quanto riferito da fonti spagnole, il club rossonero avrebbe infatti deciso di inserirsi nella trattativa tra il Napoli e Jadon Sancho, per cercare di anticipare la concorrenza e chiudere l’affare già in queste settimane.

L’attaccante inglese, classe 2000, è infatti tornato in queste settimane al Manchester United dopo una stagione in prestito al Chelsea, ma con tutta probabilità sarà destinato ancora una volta a fare le valigie per cercare di rilanciarsi altrove.

Anche per questo motivo il Napoli aveva provato a interessarsi, su spinta di Conte, che sembrerebbe ritenere l’ex Borussia l’esterno perfetto per cambiare il volto dell’attacco azzurro. Proprio quando l’ottimismo stava crescendo nell’ambiente azzurro, ci sarebbe però stato l’inserimento del Milan, pronto a sparigliare le carte grazie, puntando magari su un accordo econimicamente più vantaggioso per il calciatore.

Non si parla ancora di cifre ma, stando a quanto riferito dalla Spagna, al momento nella bagarre per Sancho i rossoneri sarebbero quindi passati in vantaggio. E se la trattativa dovesse davvero chiudersi così, si trasformerebbe in una beffa clamorosa per Conte, in un momento in cui il Napoli sembrava poter spadroneggiare in lungo e in largo sul mercato italiano.