Leao ha detto no: clamoroso retroscena, i dettagli

Retroscena importante che riguarda Leao e il suo futuro, il portoghese avrebbe rifiutato una grossa offerta. I dettagli

Finora il mercato del Milan è molto attivo solo sul fronte cessioni. Tijjani Reijnders è andato al Manchester City per soli 55 milioni: ieri ha fatto il suo debutto al Mondiale per Club e i tifosi dei Citizens hanno preso in giro i rossoneri per la cifra così bassa. I rossoneri da tempo hanno grossi problemi nel vendere bene i propri giocatori, di esempi ce ne sono tanti e l’olandese è solo l’ennesima conferma. Si cercano acquirenti per Theo Hernandez, che non ne vuole sapere di andare all’Al-Hilal, mentre è tramontata la pista Chelsea per Mike Maignan, con Massimiliano Allegri che sta facendo da tramite per ricucire il rapporto e trattenere il portiere.

Con gli addii dei due francesi, sarebbe completa l’opera di smantellamento della squadra che solo pochi anni fa aveva vinto lo Scudetto. Rimarrebbero soltanto Gabbia, Tomori (anche lui in uscita) e Rafael Leao. A differenza degli altri, sembra esserci ancora voglia di puntare sul portoghese, ma come sempre tutto dipende dalle offerte. E qualcosa di concreto finora è arrivato.

Leao, il Bayern Monaco non molla: i dettagli

La politica del Milan è da sempre molto chiara: ogni offerta importante verrà valutata, per chiunque, come accaduto con Tonali e con Reijnders. Lo stesso vale anche per Leao, che ha una clausola da 175 milioni (che non pagherà mai nessuno) e un valore complessivo di almeno 100 milioni secondo la società. Una cifra che spaventa qualsiasi tipo di acquirente. Nelle ultime ore si è fatto avanti ancora l’Al-Hilal di Simone Inzaghi, con una proposta di contratto molto importante al giocatore.

Si parla di un’offerta da 20 milioni per quattro anni a Leao: come scrive Alessandro Jacobone, il portoghese ha già rifiutato. Sondaggi anche da parte di Arsenal e Liverpool, ma niente di troppo avanzato. La pista più calda per quanto riguarda Leao è e resta il Bayern Monaco, che ha già chiesto informazioni nelle scorse settimane. Il Milan, come sempre, è disponibile ad ascoltare qualsiasi tipo di offerta, ma il budget stanziato dai tedeschi per Rafa è di 60 milioni. Troppo pochi per il Milan, che valuta il giocatore per una somma almeno di tre cifre (ma si accontenterebbe anche di 80-90 milioni). Difficile, dopo un anno così, che qualcuno possa accontentare le richieste di Furlani, da qui le probabilità in aumento per una sua permanenza in rossonero. Ma se il Bayern dovesse alzare l’offerta, allora si farebbe più concreta la cessione anche del numero 10 milanista.