Milan, trattativa interrotta: è saltata un’altra cessione

Dopo che è sfumato l’affare Musah col Napoli, rischia di saltare anche un’altra cessione in casa Milan: tutti i dettagli

Fino ad ora, il Milan è stato molto attivo sul fronte cessioni. Tijjani Reijnders si è già accasato al Manchester City: subito buono il debutto con tifosi inglesi molto soddisfatti del suo rendimento alla prima uscita al Mondiale per Club. Si lavora anche per le uscite di Theo Hernandez e di Mike Maignan, e attenzione anche a cosa può succedere con Rafael Leao: il Milan vorrebbe tenerlo, ma il Bayern Monaco è ancora interessato e una proposta da 100 milioni cambierebbe le carte in tavola.

Ma ci sono poi anche altre cessioni da fare, che si potrebbero definire secondarie: Musah sembrava vicino al Napoli, (l’affare non è sfumato del tutto ma adesso è più complicato) e ora c’è anche un’altra trattativa che rischia di subire una brusca frenata. Fra i giocatori che i rossoneri vogliono cedere c’è anche Ruben Loftus-Cheek, fuori per tutta la scorsa stagione – o quasi – a causa dei continui problemi fisici. C’è una squadra italiana sulle sue tracce, ma ora sembrano aver cambiato strada.

Un’altra cessione rischia di saltare: il Milan vuole troppo

Loftus-Cheek ha giocato una grande prima stagione al Milan con Stefano Pioli. L’idea di calcio dell’allenatore si sposava bene con le qualità del centrocampista inglese: non è un caso se durante quell’anno riuscì a segnare più di dieci gol. Con il passaggio ad un calcio più ragionato e di possesso come quello di Fonseca, l’ex Chelsea ha avuto grossi problemi di inserimento e di adattamento, oltre poi agli infortuni che lo hanno tagliato fuori da fine 2024 fino al termine della stagione.

Acquistato dal Chelsea per poco meno di 20 milioni, Loftus-Cheek è finito di recente nel mirino della Lazio: ai biancocelesti è tornato Maurizio Sarri, un altro allenatore col quale si è trovato molto bene durante la stagione del tecnico italiano ai Blues. Le cifre per arrivare all’inglese sono però abbastanza alte: il Milan chiede dai 10 ai 15 milioni per la cessione a titolo definitivo e lui ha un ingaggio importanze.

Ed è questo che ha creato una fase di stallo dalla quale difficilmente se ne uscirà. La trattativa è quindi destinata a tramontare, infatti il club di Claudio Lotito sembra aver cambiato obiettivo: nelle ultime ore si segnala un forte interessamento per Fabbian del Bologna (sul quale c’è ancora il controllo dell’Inter con una clausola di riacquisto). Se dovesse andare in porto, allora il colpo Loftus-Cheek per la Lazio tramonterebbe del tutto.