Rivelazione a sorpresa: “Ho lasciato il Milan a causa di Donnarumma”

Rivelazione a sorpresa di un ex giocatore del Milan. Ha deciso di lasciare i rossoneri anche per “colpa” di Donnarumma

L’estate del Milan non è ancora entrata nel vivo. L’operazione di mercato più importante, purtroppo, è una grossa cessione che ricorda molto quella di Sandro Tonali al Newcastle di due anni fa: Tijjani Reijnders è passato al Manchester City e le cifre sono più o meno le stesse (55 milioni contro i 58 dell’italiano). I tifosi Citizens, dopo averlo visto per la prima volta al debutto al Mondiale per Club, ancora non si capacitano di come sia stato possibile per acquistarlo a così poco. Giorgio Furlani ha provato a piazzare anche Theo Hernandez all’Al-Hilal e Mike Maignan al Chelsea, ma nessuna delle due operazioni è andata a buon fine: la prima per volontà del giocatore, la seconda per un mancato accordo fra club.

In riferimento alla situazione del francese: la sua uscita è ancora possibile, soprattutto con un solo anno di contratto e un rinnovo ormai saltato, e per questo Igli Tare tiene sempre aperta la ricerca del portiere. Vanja Milinkovic-Savic, primo nome del direttore sportivo, andrà al Napoli e quindi il Milan deve guardarsi intorno. A proposito di portieri: ce n’è uno che conosce molto bene il Milan e che di recente è stato un grande protagonista.

Plizzari a sorpresa: il paragone con Donnarumma e l’addio al Milan

Stiamo parlando di Alessandro Plizzari, cresciuto nel settore giovanile rossonero per poi andar via e diventare eroe a Pescara nella finale dei Play-Off con parate di altissimo livello contro la Ternana decisive per la promozione in Serie B. Il portiere italiano, a meno di sorprese, farà il campionato cadetto con gli abruzzesi e spera presto di giocare il massimo campionato.

In un’intervista rilasciata a SportWeek, Plizzari ha ricordato i suoi anni al Milan e ha rivelato un curioso retroscena. Il retroscena riguarda Gianluigi Donnarumma, al quale lui spesso veniva paragonato perché i due hanno fatto lo stesso percorso. Ed è stato questo uno dei motivi delle sue difficoltà: “È stato uno dei motivi per cui sono andato via dal Milan. Volevo staccarmi di dosso quell’etichetta che sì, pesava molto. Perché non sono tutti come lui. Ragazzi, Gigio è un predestinato. A 16 anni giocava a San Siro senza problemi, zero pressione. Io no, io certe pressioni le pativo di più. Anche in Primavera, ricordo che tutti mi guardavano con gli occhi tipo ‘oh, dicono che questo sia forte come Gigio’, poi al primo errore tutti a criticare“.