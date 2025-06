Il giustiziere dell’Italia per sostituire Gimenez: è il nuovo Ibrahimovic

L’attaccante è protagonista all’Europeo U21 e ha fatto male anche all’Italia: è il nuovo Ibrahimovic ed è un perfetto per sostituire Gimenez

Giugno è agli sgoccioli e il Milan è, come al solito, parecchio in ritardo. Piazzato Reijnders al Manchester City, è il turno ora di Theo Hernandez: l’esterno francese sembra essersi convinto ad accettare l’offerta da 20 milioni a stagione dell’Al-Hilal nelle ultime ore, a breve potrebbero esserci sviluppi postivi per la buona riuscita della trattativa. Ai 55 milioni di Reijnders si aggiungeranno quindi altri 30 milioni di Theo Hernandez, oltre ai 13 milioni del riscatto di Kalulu. Ci saranno sicuramente altre cessioni, quindi il tesoretto è destinato ad aumentare.

Anche senza Champions quindi il Milan di budget a disposizione ne ha, ma non sappiamo quanto di questo sia disposto a spendere e reinvestire RedBird. In attesa di novità, c’è una intera rosa di sistemare, reparto per reparto: dalla difesa all’attacco. In merito a quest’ultimo, l’unico a disposizione è Santiago Gimenez: Jovic non rinnoverà e Abraham tornerà alla Roma. E c’è chi mette in discussione anche il futuro del messicano, che ha qualche interessamento dalla Premier League. Di fronte ad un’offerta importante, il Milan ci penserà. E per un’eventuale sostituzione, perché non guardare in Germania?

Chi è Nick Woltemade, il nuovo Ibrahimovic

Gimenez stanotte ha segnato un gran gol con il Messico in rovesciata, purtroppo annullato per fuorigioco. Poche ore prima, invece, l’Under 21 dell’Italia cadeva sotto i colpi di un vero e proprio fenomeno: è Nick Woltemade, assoluto protagonista di questo europeo di categoria con la selezione tedesca. Un attaccante formidabile, che per certi versi ricorda Zlatan Ibrahimovic: quasi due metri di altezza (1,98 m) e tecnica cristallina.

La scorsa estate è stato acquistato per poco più di 4 milioni dallo Stoccarda dal Werder Brema e ha giocato una prima stagione di altissimo livello: 33 presenze, 17 gol e 3 assist. Numeri importanti per un ragazzo classe 2002 (che ha compiuto 23 anni a febbraio) e che sembra davvero destinato a fare grandi cose in carriera. Woltemade è ovviamente finito già nel mirino dei grandi club d’Europa, soprattutto dopo un torneo di questo livello con la Germania U21: anche l’Italia ieri sera non ha potuto fare niente per controllarlo, è una forza della natura grazie alla sua fisicità e con la qualità tecnica che ha trova traiettorie e sponde che pochi altri attaccanti riconoscono. Un giocatore totale, in pieno stile Ibrahimovic. Il suo valore cresce giorno dopo giorno: se davvero Gimenez non ha convinto, il Milan dovrebbe farci un pensierino.