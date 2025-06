Tutto sulla stella dell’Under 21, Allegri lo vuole al Milan

Dal gol con la Nazionale italiana al Milan: l’attaccante ha stregato davvero tutti. Massimiliano Allegri è pronto ad accoglierlo

La Nazionale Under 21 ha tenuto tutti incollati davanti la tv. Gli azzurrini di Carmine Nunziata hanno emozionato per come hanno tenuto testa alla Germania, nonostante una doppia inferiorità numerica. Le espulsioni di Gnonto e di Zanotti hanno compromesso la prova dell’Italia, che ha dovuto fare i conti con un arbitraggio per null’altezza.

Così dopo esser passati in vantaggio con Koleosho, i tedeschi hanno ribaltato in match con Woltemade e Weiper (il secondo gol è arrivato dopo l’espulsione dell’attaccante). Nonostante il secondo rosso, gli azzurri hanno comunque trovato il pari, con una splendida punizione di Ambrosino, riuscendo a portare la sfida ai supplementari. I rigori erano davvero vicini, ma a tre minuti dal 120esimo, Rohl ha fatto gioire la Germania.

L’Italia ovviamente esce a testa alta, mettendo in mostra diversi giocatori, che sono pronti a fare il salto di qualità. Ha osservato con interesse anche Gennaro Gattuso, che potrà attingere da questo serbatoio per provare a rilanciare la Nazionale maggiore. Anche i club italiani, però, hanno seguito con attenzione l’Under 21 di Nunziata.

Milan, che sfida per Koleosho: il punto della situazione

Così anche il Milan è pronto ad investire su un giovane. Il nome cerchiato in rosso è quello di Luca Koleosho. Ieri il classe 2004, nato nel Connecticut, a Norwalk, negli Stati Uniti, ha deliziato la platea slovacca con i suoi dribbling e le sue accelerazione. E’ stato il 20enne del Burnley che aveva trovato il gol del vantaggio, con una rete davvero splendida. Gli scouts presenti hanno preso nota. Il giocatore può agire sia a sinistra che a destra e ha una valutazione di 14 milioni di euro.

Il Milan ci sta pensando, avendo il desiderio di acquistare giovani italiani. Non solo Giovanni Leoni, dunque, per il Diavolo. Nella squadra di Massimiliano Allegri, Luca Koleosho può crescere e migliorare alle spalle di Christian Pulisic e Rafa Leao. Può quindi essere la loro alternativa, considerando la sempre più certa partenza di Samu Chukwueze. Su Koleosho si registra il forte interesse della Fiorentina, oltre che del Sassuolo, del Torino, della Lazio e del West Ham. Futuro tra Inghilterra e Italia, dunque, per il giovanissimo talento classe 2004, Luca Koleosho.