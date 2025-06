Milan, richiesta shock: Tare si tira indietro, affare saltato

Un obiettivo di mercato rossonero sfuma, prezzo troppo alto: si vira su altri giocatori per il ruolo.

Rinforzare il centrocampo è una delle priorità del Milan, che in quel reparto ha bisogno di alzare il livello in maniera importante. La perdita di Tijjani Reijnders è pesante, ma a prescindere sarebbe stato necessario intervenire per migliorare nettamente la situazione.

L’aggiunta di un calciatore esperto come Luka Modric sarà certamente utile, però il 39enne croato non può bastare. Servono almeno altri due innesti di un certo spessore in mediana. Igli Tare ci sta lavorando, anche se arrivare a due obiettivi si è rivelato più complicato del previsto e ora c’è il rischio di dover cambiare rotta.

Centrocampo Milan: due obiettivi sfumano?

Un centrocampista che piace molto al Milan è Granit Xhaka, 33 anni a settembre. Un altro giocatore di esperienza che farebbe tanto comodo ad Allegri. L’offerta da 10 milioni di euro presentata è stata respinta, il Bayer Leverkusen ne vuole almeno 15 per cedere il nazionale svizzero. Tare e il resto del management dovranno decidere se avvicinarsi alla richiesta tedesca.

Un altro obiettivo è Ardon Jashari, anche lui svizzero, ma classe 2002 e in forza al Club Bruges. Stando a quanto rivelato dal giornalista Matteo Bianchin de La Gazzetta dello Sport, la società belga ha fatto sapere di ritenere incedibile il suo calciatore, a meno di offerte da 45-50 milioni di euro.

Probabilmente, potrebbero bastare 40 milioni per ottenere l’ok del Club Bruges, però il Milan non intende sostenere questo tipo di investimento per Jashari. La prima offerta presentata era di 30 milioni, bonus compresi, quindi lontana dalle pretese economiche belghe. La sensazione è che il centrocampista svizzero non vestirà la maglia rossonera nella prossima stagione.

Non è la prima volta che il Diavolo ha un problema con il Club Bruges nel trattare il trasferimento di un calciatore della squadra neroblù. Era già successo durante il calciomercato estivo 2022, quando Paolo Maldini e Frederic Massara impiegarono diverse settimane prima di riuscire a portare Charles De Ketelaere a Milano. Alla fine, dovettero cedere alla richiesta della controparte, offrendo 35 milioni di euro per il cartellino di un giocatore che poi si è rivelato un acquisto sbagliato.