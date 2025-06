Prima offerta ufficiale, il Milan accelera per un grande colpo: i dettagli

Il Milan ha fatto una prima offerta ufficiale per un colpo importante: i rossoneri passano all’attacco dopo aver solo ceduto

Siamo alle battute finali per la cessione di Theo Hernandez all’Al-Hilal: dopo Reijnders, il Milan si priva di un altro big della sua rosa. L’ultima offerta araba per il francese è stata decisiva: fino ad oggi aveva rifiutato tutte le proposte, ma stavolta dire no ad oltre 20 milioni a stagione era davvero difficile. Inoltre, l’ex Real Madrid aveva ormai capito che in rossonero per lui non c’era più spazio: Furlani lo aveva venduto al Como per 40 milioni a giugno e non gli ha mai fatto una proposta seria per il rinnovo.

A queste condizioni era difficile pensare di andare avanti per un altro anno fino alla scadenza. Il Milan incasserà circa 25-30 milioni, questo significa che il tesoretto arriva a toccare quasi quota 100 milioni considerando i 55 milioni dal City per Reijnders e i 13 milioni dalla Juve per Kalulu. Potrebbe essere arrivato il momento di qualche acquisto e forse ci siamo: secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, in queste ore il Milan sta provando a prendere Ardon Jashari, forte centrocampista del Club Bruges, la stessa squadra di Charles de Ketelaere.

Prima offerta del Milan per Jashari, le ultime

I rossoneri hanno riacceso i contatti coi belgi nelle ultime ore e hanno fatto una prima offerta: 30 milioni sul piatto per acquistare subito il giovane e promettente centrocampista. In questi 30 milioni, scrive il giornalista Luca Bianchin, rientrano anche i bonus. Basterà? Molto probabilmente no.

Il Milan conosce molto bene il Club Bruges e sa benissimo che lì non si fanno sconti per i propri talenti, come accaduto con De Ketelaere qualche anno fa. La richiesta per Jashari, considerato da molti addetti ai lavori uno dei più promettenti centrocampisti al mondo, è di 40 milioni. A questo problema potrebbe presto aggiungersene un altro: la concorrenza. Ardon ha gli occhi su di sé da molto tempo e da molte squadre, in Bundesliga (spesso meta preferita dai giocatori provenienti dal Belgio) e la solita Premier League.

Jashari è un giocatore molto diverso da Reijnders: è un mediano più costruttore e meno invasore rispetto all’olandese, anche se ama anche lui farsi vedere (quando può) in zona gol. Perfetto per il centrocampo di un 4-2-3-1 ma anche a tre, meglio da centrale che da mezzala. Nel frattempo il Milan si guarda intorno anche per altri obiettivi: Javi Guerra resta nel mirino (ma servono 25 milioni) e prosegue la trattativa con il Bayer Leverkusen per Granit Xhaka. Prossimi giorni decisivi per l’offerta finale: i tedeschi si aspettano almeno 15 milioni, il Milan gioca al ribasso contando sul sì del giocatore.