Sostituto Reijnders, annuncio a sorpresa di Tare: è già in squadra

Le parole di Tare in merito al sostituto di Reijnders: per il direttore sportivo, un candidato è già in squadra. Tutti i dettagli

Giugno è ormai agli sgoccioli. Il Milan si è dedicato finora alle uscite: 55 milioni dal passaggio di Reijnders al Manchester City (tifosi inglesi ancora increduli per la cifra così bassa) e in arrivo 25 milioni da quello di Theo Hernandez all’Al-Hilal. Aveva bisogno di budget RedBird, e soprattutto di registrare incassi in tempo per la chiusura del bilancio. Gli acquisti però arriveranno, inevitabilmente: lo ha detto anche Igli Tare in una conferenza stampa in differita organizzata ieri a Casa Milan con una stretta cerchia di giornalisti selezionati. Conferenza che ha anche un altro scopo: tranquillizzare i tifosi in vista della campagna abbonamenti, che aprirà proprio oggi.

Il direttore sportivo, in quest’ottica, ha ufficializzato l’arrivo di Luka Modric (che firmerà dopo il Mondiale per Club con il Real Madrid) e ha promesso tanti acquisti per cambiare le caratteristiche della rosa. A quanto pare, il Milan di Allegri giocherà con un centrocampo a tre e sarà un reparto più di controllo e di palleggio rispetto al passato, anche se questo scenario non è in linea con la (non) proposta di gioco dell’allenatore. Modric è il primo tassello, Xhaka si spera il prossimo e occhio a Jashari e Javi Guerra. Ma un nuovo acquisto per il centrocampo potrebbe essere già in rosa.

Milan, acquisti e non solo: come verrà sostituito Reijnders

Durante questa conferenza stampa, Tare ha parlato del possibile sostituto di Reijnders e la sua risposta ha spiazzato i tifosi. L’erede dell’olandese, per caratteristiche, a quanto pare per lui è già in squadra e si tratta di Loftus-Cheek: “Uno dei centrocampisti più completi nel panorama europeo“, lo ha definito il nuovo direttore sportivo rossonero. E in effetti è così (con solo qualche dubbio sulla fase difensiva dell’inglese), ma nell’ultima stagione ha avuto tanti problemi fisici che ne hanno limitato il minutaggio.

“Dobbiamo cercare di gestire meglio la situazione degli infortuni, ma il valore del giocatore non si discute” ha aggiunto giustamente Tare. Questo però non significa che il sostituto di Reijnders non arriverà. Piuttosto, significa che il sostituto dell’ex AZ Alkmaar può avere un altro tipo di caratteristiche. E qui torniamo ai nomi fatti primi: Xhaka, Jashari e Javi Guerra. Sono questi i tre profili che il Milan sta cercando con insistenza e non è da escludere che di questi ne possano arrivare anche due. “Si può sostituire anche con quale innesto nuovo con delle caratteristiche diverse da Reijnders, anche perché vogliamo giocare con un centrocampo a tre ma che si può trasformare durante la partita“, l’aggiunta di Tare che chiarisce pienamente il suo pensiero.