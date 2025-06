Xhaka al Milan, il padre esce allo scoperto: “Ecco la verità”

Il papà di uno degli obiettivi del mercato rossonero ha commentato la situazione: ora si tratta di vedere se l’affare si farà.

Igli Tare ha confermato che Luka Modric approderà al Milan, ma non sarà l’unico centrocampista ad arrivare. Ne dovrebbero arrivare altri due per rinforzare in maniera importante il reparto. Massimiliano Allegri e la dirigenza hanno già concordato i nomi di alcuni profili sui quali puntare.

Uno di questi è Granit Xhaka, nazionale svizzero che compirà 33 anni a settembre. Un altro giocatore di esperienza che farebbe molto comodo alla mediana rossonera. Dopo gli anni all’Arsenal, dal 2023 gioca nel Bayer Leverkusen ed è un pilastro della squadra che fino a poco tempo fa era allenata da Xabi Alonso.

Anche se non è più giovanissimo, è integro fisicamente e in un Diavolo senza coppe europee può disputare una stagione di alto livello in cui gestire le sue energie fisiche senza problemi. Stesso discorso per il 39enne Modric, che nell’ultima stagione col Real Madrid ha giocato oltre 50 partite.

Xhaka al Milan, l’apertura del papà del giocatore

Tare ha avviato i contatti per portare Xhaka al Milan. Ha già il sì del calciatore, attirato dal progetto e interessato a mettersi alla prova anche nella Serie A dopo aver provato Premier League e Bundesliga. Sono trapelate anche le cifre del contratto: stipendio da circa 4 milioni di euro netti annui fino a giugno 2028.

Il problema riguarda il cartellino. Il Milan sperava di non superare quota 10 milioni di euro, mentre il Bayer Leverkusen ne chiede circa 15. La volontà di Xhaka, che è in buoni rapporti con la dirigenza tedesca, potrebbe incidere nella trattativa. Tare sta continuando a dialogare con le Aspirine e vorrebbe chiudere questa operazione entro la fine di giugno.

Intanto Ragip Xhaka, padre di Granit, ha parlato ai microfoni di Teve1 (canale TV del Kosovo): “Il Milan vuole Granit. Non parlo delle condizioni dell’affare, i club devono trovare un accordo. Tare? Lo apprezzo tanto“.

Il Milan deve cercare di trovare un’intesa con il Bayer Leverkusen per aggiungere un altro tassello importante al centrocampo. Xhaka ha qualità tecniche, tattiche e caratteriali che servono alla squadra di Allegri. Certamente è uno che può essere un leader del gruppo. E sappiamo bene quanti problemi di leadership ci siano stati nella scorsa stagione.