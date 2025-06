Agente in sede, si chiude: va via dal Milan

L’agente è in sede per chiudere la trattativa, il giocatore è ad un passo dall’addio al Milan. Tutti i dettagli

Il Milan è al lavoro per ricostruire al meglio la rosa e consegnare a Massimiliano Allegri una squadra pronta per affrontare una stagione che dovrà essere di riscatto. Senza la qualificazione in Champions League, i rossoneri avranno soltanto il campionato a cui pensare: ecco perché, se si lavora bene sul mercato, ci sono buone possibilità di puntare subito a vincere, anche perché Allegri percepisce uno stipendio molto alto ed è obbligato a puntare subito al successo. Finora il Milan ha soltanto ceduto: Reijnders al Manchester City e Theo Hernandez all’Al-Hilal, ma gli acquisti arriveranno come Igli Tare ha detto alla vigilia dell’inizio della campagna abbonamenti.

Le uscite non sono finite qui: il Milan ha tanti giocatori che non rientrano più nel progetto. Ad esempio, è alla ricerca di acquirenti per Yunus Musah, che sembrava ad un passo dal Napoli solo poche settimane fa. In questa lista rientra anche Samuel Chukwueze, che in rossonero non è proprio riuscito ad esprimersi (ma le qualità restano indiscutibili). Un altro giocatore messo alla porta è Emerson Royal, preso soltanto un anno fa per 20 milioni, e su di lui ci sono sviluppi importanti.

Emerson Royal verso l’addio, ci siamo: agente in sede

El Chiringuito TV pochi minuti fa ha pubblicato sui social un video di Elvis Garcia, l’agente di Emerson Royal, presso gli uffici del Real Betis. Secondo gli spagnoli, potrebbe essere un incontro decisivo per il ritorno del brasiliano nel club andaluso. Emerson Royal ha giocato con il Betis per due stagioni, dal 2019 al 2021, ed è lì che aveva fatto credere a tutti di essere un potenziale campione del ruolo.

Il suo percorso poi non è andato come ci si aspettava: prima il passaggio al Barcellona, che doveva essere la consacrazione definitiva, poi l’esperienza in Premier League con il Tottenham e infine, un anno fa, il passaggio al Milan. Lo scorso gennaio è stato ad un passo dal Fenerbahce, ma il grave infortunio subito contro il Girona in Champions League ha fatto saltare tutto.

🚨 IMAGEN @elchiringuitotv ‼️ Elvis García, agente de EMERSON ROYAL, acude a las oficinas del Betis para tratar la vuelta del brasileño. 📹 @GonzaloTortosa pic.twitter.com/KYewweYZDh — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 26, 2025

Nemmeno in rossonero è riuscito a tirar fuori il meglio di sé, anche se su di lui ci sono sempre stati grossi pregiudizi fin dall’inizio che hanno in qualche modo influito sulle analisi. Ha fatto molto meno male di come si dice, ma purtroppo una volta finito nel cerchio del ciclone uscirne è davvero difficile. Emerson Royal resta comunque un buon giocatore e aspettarsi da lui prestazioni alla Cafu è sempre stato un grosso errore. Il Real Betis, dove aveva mostrato il meglio di sé, può fargli soltanto bene. Il Milan spera di piazzarlo a titolo definitivo intorno ai 10-12 milioni.