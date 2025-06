Bloccata la cessione: Allegri ora vuole tenerlo al Milan

E’ arrivata anche la conferma di Tare. Allegri lo vuole ancora al Milan. Bloccata la cessione

Sono giornate di grande lavoro a Casa Milan per Igli Tare, impegnato su più fronti sul mercato tra cessioni imminenti e possibili nuovi arrivi che affiancheranno Luka Modric, atteso per le visite mediche dopo il Mondiale per Club che sta disputando con il Real.

C’è un tris di giocatori in uscita da Milanello dopo l’avvenuta partenza di Reijnders già in campo con il City al Mondiale e quella già definita di Theo Hernandez che si è convinto ad accettare la ricca offerta dell’Al Hilal di Simone Inzaghi. E’ notizia di poco fa, l’accordo con il Como per la doppia cessione di Alvaro Morata e Malick Thiaw. Un’operazione complessiva da circa 35 milioni ancora però tutt’altro che chiusa.

Il Milan, infatti, deve trattare con il Galatasaray per annullare i sei mesi di prestito residui per Morata (i turchi, senza Osimhen, non vorrebbero cederlo) mentre Thiaw deve accettare la nuova possibile destinazione. Chi l’ha già fatto è Emerson Royal. Per l’esterno brasiliano, trattativa a buon punto per il ritorno al Betis Siviglia che il Milan sarebbe disposto ad avallare anche con la formula del prestito.

Cessione bloccata, Allegri lo vuole ancora al Milan: non si muove

Non lascerà il Milan in questa sessione di mercato, Ruben Loftus Cheek. Al termine della scorsa stagione, pesantemente condizionata da un infortunio che ha tenuto ai box il centrocampista inglese per quasi quattro mesi, Loftus-Cheek sembrava destinato all’addio. E, invece, ora i piani del Milan sono cambiati con Tare che ha ufficializzato la sua conferma, a quanto pare fortemente voluta da Allegri.

“Il Milan ha un giocatore come Loftus-Cheek che secondo me è uno più completi del panorama europeo – ha svelato il d.s. rossonero nel media day con i giornalisti a Milanello – Può essere fondamentale per la prossima stagione. Dobbiamo gestire la sua situazione per gli infortuni ma come giocatore non si discute.” Allegri vede in Loftus Cheek un calciatore alla Khedira, quest’ultimo fondamentale nella sua Juventus dello scorso decennio. L’inglese, nelle intenzioni dell’allenatore rossonero, deve essere quel centrocampista in grado di dare fisicità in mezzo al campo e di inserirsi in zona gol dalle retrovie.

Di Loftus-Cheek si è scritto di un interessamento della Lazio oltreché di club di Premier League. Sarri lo ha allenato e valorizzato nel suo anno da allenatore al Chelsea, rendendolo uno dei titolari del centrocampo dei Blues che, nella stagione 2018-2019, conquistarono l’Europa League. Nulla da fare per il nuovo allenatore biancazzurro. Difficoltà della Lazio a parte sul mercato dovute all’indice di liquidità, Loftus Cheek resterà al Milan, pronto a riscattarsi dopo una stagione in cui ha visto il campo poche volte.