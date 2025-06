Via dal Milan, andrà in Ligue 1: saluta in prestito con diritto di riscatto

Il centrocampista del Milan ha ormai scelto di cambiare aria: va in Ligue 1, si fa con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Il Milan ha avviato una nuova rivoluzione con l’arrivo del nuovo direttore sportivo Igli Tare e del nuovo tecnico Massimiliano Allegri, tornato sulla panchina rossonera dopo l’esperienza dal 2010 al 2014 terminata con uno scudetto e una Supercoppa Italiana. Tare e Allegri, assieme al resto della dirigenza e dello staff tecnico, stanno valutando con attenzione cosa fare per migliorare la rosa e fare in modo che il Milan possa tornare a competere per i traguardi più ambiziosi già il prossimo anno.

Prima ancora di pensare ai nuovi innesti – spicca soprattutto il colpo Modric, che sarà ufficiale nei prossimi giorni – i rossoneri dovranno ragionare sulle eventuali partenze. Oltre ai nomi di coloro che sembrano destinati a lasciare Milanello e di cui si fa un gran parlare ormai da settimane (Theo Hernandez, Leao e Maignan) ci sono anche altri elementi della rosa che potrebbero svuotare il loro armadietto a Milanello.

Uno di questi è Yacine Adli, prossimo al rientro al Milan dopo che la Fiorentina ha deciso di non riscattarlo. Il 28 agosto 2024 i viola avevano ufficializzato l’arrivo del centrocampista francese in prestito dal Diavolo per 1,5 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 10,5 milioni. Con i toscani Adli ha disputato una discreta stagione, mettendo a segno 5 reti in 28 presenze collezionate tra Serie A e Conference League.

Via dal Milan in prestito: il centrocampista ai saluti

Numeri però non sufficienti a convincere il club del presidente Rocco Commisso a versare nelle casse rossonere i 10,5 milioni di euro necessari per acquisire interamente il cartellino del giocatore. Ma quale sarà il futuro di Adli? Dove giocherà il prossimo anno l’ex Bordeaux e Paris Saint-Germain?

L’impressione è che il 24enne transalpino non resterà al Milan. Il centrocampista non rientra nei piani di Allegri e per questo la dirigenza del club di via Aldo Rossi sta cercando una nuova sistemazione. Stando ai rumors pare che Adli abbia mercato soprattutto in Francia: due club si sono infatti messi sulle sue tracce e sono pronti a presentare una proposta al Milan.

In prima fila c’è il Lille, giunto quinto nell’ultimo campionato e desideroso di costruire una squadra più forte per provare a dare fastidio al PSG. L’altra squadra che aveva mostrato un certo interesse per Adli nei giorni scorsi era il Lione, prima che arrivasse la retrocessione a tavolino in Ligue 2 per i deficitari conti del club.