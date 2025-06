Lione retrocesso, il Milan scippa Fonseca: colpo da 20 milioni

La società rossonera potrebbe guardare anche in Francia per rinforzare l’attacco: c’è un’occasione da poter sfruttare.

L’acquisto di un centravanti rientra tra gli obiettivi del calciomercato estivo del Milan. Il direttore sportivo Igli Tare ne ha parlato di recente e adesso i tifosi hanno grande curiosità di vedere chi arriverà.

Si continuerà a puntare su Santiago Gimenez, arrivato a gennaio per 35 milioni di euro (bonus inclusi), ma c’è la necessità di comprare anche un altro attaccante che sia in grado di garantire un buon numero di gol, oltre che di aiutare la squadra in fase di manovra quando necessario. Ci sono più profili che la dirigenza sta monitorando, ovviamente.

Calciomercato Milan, bomber dalla Francia? Spunta un’ipotesi

Tra i nomi accostati al Milan ci sono Lorenzo Lucca dell’Udinese, Mateo Retegui dell’Atalanta, Darwin Nunez del Liverpool, Dusan Vlahovic della Juventus, Aleksandar Mitrovic dell’Al Hilal e Tolu Arokodare del Genk. Ma attenzione alle eventuali sorprese.

Ad esempio, un’occasione interessante potrebbe essere Georges Mikautadze. Il georgiano classe 2000 milita nel Lione, squadra appena retrocessa in Ligue 2 a causa di alcuni problemi finanziari. Nel caso in cui la retrocessione dovesse essere confermata definitivamente (il club ha presentato ricorso), i migliori giocatori potrebbero andarsene. E i prezzi non sarebbero altissimi, come succede spesso in questi casi.

20 milioni di euro potrebbero bastare per assicurarsi il cartellino di Mikautadze, autore di 17 gol e 11 assist in 47 presenze nell’ultima stagione. Anche la Roma e altre società europee stanno monitorando la sua situazione. Potrebbe essere un’occasione da sfruttare.

Alto 1,76 m, è un attaccante veloce, tecnico e con un buon fiuto per il gol. Può giocare sia da prima sia da seconda punta. Gli piace fare movimento, legare il gioco e attaccare la profondità. Fisicamente non è possente, ma sa comunque farsi valere nei duelli fisici e nella difesa della palla.

Gioca a Lione dal luglio 2024, quando fu comprato per 18,5 milioni di euro dal Metz, che nel frattempo lo aveva riacquistato dall’Ajax. Ad Amsterdam, dove era approdato nell’estate 2023, le cose non erano andate bene (9 presenze e 0 gol). Tornare al Metz gli aveva permesso di ripartire da dove aveva lasciato, giocando e segnando gol. Poi la chiamata dell’OL e adesso un nuovo trasferimento da non escludere. Bisogna attendere l’esito del ricorso sulla retrocessione per avere le idee più chiare.