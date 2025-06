Mistero sul mercato del Milan: caos sul prossimo colpo

Il prossimo colpo del Milan è avvolto da un alone di mistero: il caos preoccupa parecchio i tifosi rossoneri, cosa sta succedendo.

Igli Tare ha cominciato a sondare il mercato fin dal primo giorno in cui ha assunto la carica di nuovo direttore sportivo del Milan. L’ex ds della Lazio è in contatto continuo con il nuovo tecnico Massimiliano Allegri, oltre che con Ibrahimovic e Moncada, per cercare di individuare i rinforzi giusti in vista della prossima stagione.

La scorsa annata è stata un incubo per il Milan, che non è riuscito a centrare la qualificazione in nessuna coppa europea. Senza il denaro garantito dall’approdo in Champions non è semplice muoversi sul mercato, ma l’impressione è che il club di via Aldo Rossi sarà comunque protagonista con tre o quattro colpi mirati.

In società c’è infatti la convinzione che la rosa valga molto di più del nono posto: la pensa così anche lo stesso Allegri, che ha accettato la sfida proprio con la consapevolezza di poter tirare fuori di più dalla squadra. Tuttavia qualche innesto di spessore serve eccome: tutti i reparti hanno bisogno di essere rafforzati con profili di qualità.

Mistero sul mercato del Milan: cosa succede con il colpo

Stando agli ultimi rumors sembra che il Diavolo voglia agire soprattutto a centrocampo. Per Luka Modric manca ormai solo l’ufficialità, come ha confermato lo stesso Igli Tare nell’incontro con la stampa avvenuto presso la sede rossonera. L’ex giocatore del Real Madrid non sarà però l’unico colpo in mediana: il Milan sta infatti seguendo molto attentamente un giovane centrocampista italiano ed è pronto a presentare un’offerta importante al suo club di appartenenza.

Carlo Pellegatti, giornalista di fede rossonera, ha svelato tutto al programma ‘Tutti Convocati’ in onda su Radio 24. Pellegatti ha infatti parlato dell’accelerata del Milan per Samuele Ricci, centrocampista del Torino e della Nazionale italiana. Per il 23enne i rossoneri sarebbero pronti a investire 25 milioni di euro, bonus compresi.

Eppure questa mossa non convince del tutto Pellegatti. Nel suo intervento a Tutti Convocati il giornalista ha parlato chiaro: “Mi pare strano che come primo acquisto si parta da 25 per Ricci – ha detto Pellegatti – ma queste solo le notizie che arrivano al momento“. Dopo tre stagioni e mezza al Torino – 113 presenze e 4 reti – il centrocampista italiano è pronto a cambiare maglia: già nei prossimi giorni è previsto l’affondo decisivo di Tare.