Il Milan paga la clausola: Allegri può festeggiare

La strategia rossonera è chiara, occhio al colpo in arrivo: così Tare paga la clausola e fa felice Allegri

Manca poco più di una settimana al ritiro del 7 luglio, giorno nel quale Massimiliano Allegri guiderà il Milan a diverse settimane dal suo ritorno. Un nuovo inizio per il tecnico livornese che sta lavorando insieme a Tare senza sosta per garantire la costruzione di un gruppo forte e, si spera, nuovamente vincente.

Il capitolo cessioni era e rimane un nodo cruciale per il futuro del Milan. Perché la dirigenza di Via Aldo Rossi non può trascurare le uscite, col fine di accumulare un tesoretto che possa sanare in parte i bilanci ma permettere soprattutto a Tare di potenziare il gruppo rossonero. Tijjani Reijnders è stato il primo grande sacrificato dell’estate milanista. Il nazionale olandese, alla fine, ha ceduto alla corte di Pep Guardiola firmando un ricchissimo contratto con il Manchester City. Al Milan, in questo caso, 55 milioni di euro più 15 di bonus: una plusvalenza difficile da ignorare.

Ma l’ormai ex centrocampista è stato solo il primo, non sarà di certo l’unico a viaggiare spedito lontano da Milano. Un destino che riguarda in primissimo piano Theo Hernandez, sotto contratto con il ‘Diavolo’ fino al 30 giugno 2026 ma ormai fuori dal progetto rossonero. Il laterale francese, come testimoniato anche da Tare recentemente, ha mostrato la voglia di cambiare dopo un anno e mezzo nel quale è stato il lontano parente del terzino fenomenale che aveva fatto innamorare i milanisti.

E così l’Al-Hilal accontenterà la dirigenza di Via Aldo Rossi, con una cifra vicina ai 30 milioni ed un contratto faraonico per l’ex Real Madrid. Una separazione inevitabile che non può non far sorgere qualche dubbio su chi sarà il successore del laterale transalpino, una figura ingombrante da sostituire.

Post Theo Hernandez con la clausola: Milan, che colpo

A parlare di Milan ed in particolare del futuro erede di Theo Hernandez è stato il noto esperto di mercato Ekrem Konur che, come spesso accade su ‘X’, ha lanciato un’indiscrezione davvero incredibile sull’obiettivo principale della dirigenza di Via Aldo Rossi.

Il giornalista turco ha parlato di Sergi Cardona, stella del Villarreal che il Milan avrebbe messo in cima alla lista delle preferenze per rinforzare la corsia mancina di difesa. E mentre Theo si avvicina all’Al-Hilal, il ‘Diavolo’ pianifica già l’accelerata decisiva per portare il 25enne spagnolo a Milanello.

Il Milan sta seriamente pensando di sfruttare la clausola rescissoria da 15 milioni di euro presente nel contratto di Cardona, secondo quanto riferito da Konur. Il terzino classe ’99 ha ancora due anni di contratto con la società iberica con cui, nel suo primo ed unico anno, ha collezionato 36 apparizioni con 1 gol e ben 7 assist vincenti.