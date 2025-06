Il Napoli tenta lo scippo al Milan: il retroscena è clamoroso

Il club campano ha provato a strappare un calciatore alla squadra rossonera: è trapelato un retroscena.

Nelle scorse settimane Milan e Napoli hanno dialogato per il trasferimento di Yunus Musah, ma l’affare non è andato in porto. Inizialmente sembrava che l’accordo fosse vicinissimo, poi sono emerse divergenze che hanno portato le parti ad abbandonare la trattativa.

Anche se Antonio Conte apprezza molto il nazionale americano, la dirigenza azzurra non ha ritenuto di dover accontentare le richieste milaniste. Sul prezzo finale, parte fissa e parte bonus non è stata raggiunta l’intesa auspicata. In questo momento, per l’ex Valencia si parla di un possibile futuro in Premier League: Nottingham Forest, West Ham e Wolverhampton lo hanno messo nel mirino.

Napoli, non solo Musah dal Milan: cosa è successo

Musah non è l’unico giocatore della squadra di Massimiliano Allegri che il Napoli apprezza. Ovviamente, questo non stupisce, visto che ce ne sono diversi che potrebbero fare comodo ad Antonio Conte.

Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, il club campano ha provato a strappare Alex Jimenez al Milan. Il piano prevedeva che il Real Madrid avrebbe esercitato la clausola di riacquisto da 9 milioni di euro per riprendersi momentaneamente il cartellino e per poi venderlo al Napoli per 25 milioni di euro.

Quest’ipotesi non si è mai concretizzata, anche perché Jimenez ha manifestato la volontà di rimanere a Milano. Ha avuto rassicurazioni sul fatto di essere considerato importante per il progetto e non intende cambiare maglia. Vuole avere continuità in rossonero e non ripartire da zero altrove.

Anche se il Milan gli ha fatto sapere di avere fiducia in lui, comunque Igli Tare ha rivelato che c’è l’intenzione di comprare un nuovo terzino destro. Emerson Royal verrà ceduto, ad Alessandro Florenzi non verrà rinnovato il contratto e Kyle Walker non verrà riscattato. Un giocatore nel ruolo serve, anche perché non è escluso che Filippo Terracciano si trasferisca altrove, magari con la formula del prestito.

Uno dei terzini destri presi in considerazione dal Milan è Guéla Doué, franco-ivoriano classe 2002 in forza allo Strasburgo. Il cartellino viene valutato 18-20 milioni di euro dal suo club di appartenenza. Si tratta del fratello di Désiré, stella del PSG. Piacciono anche Tiago Santos del Lille e Vanderson del Monaco, però quest’ultimo è molto costoso (oltre 30 milioni di euro) e non sembra un obiettivo realistico.