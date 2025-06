Addio imminente al Milan, per lui non c’è posto: decisione già presa

Il giovane gioiello rossonero è ad un passo dall’addio in prestito: club di A e della cadetteria spingono per averlo subito

Messa in archivio alla voce ‘da dimenticare’ la passata stagione, quella che ha sì portato in dote la rocambolesca vittoria della Supercoppa Italiana, ma che ha anche visto il club rossonero fuori da ogni competizione europea per l’annata 2025/26, il Milan è ripartita dal cavallo di ritorno chiamato Max Allegri.

Dopo il doppio esperimento portoghese, che ha assunto i contorni prima di Paulo Fonseca, e poi di Sergio Conceiçao, la dirigenza rossonera, anch’essa rinnovata in un ruolo chiave come quello del Direttore sportivo, ha scelto l’usato sicuro. Il tecnico livornese, che pareva destinato al Napoli nell’àmbito dell’addio di Antonio Conte al club azzurro, si è reso disponibile dopo il dietrofront dell’allenatore salentino. Che alla fine ha scelto di proseguire il matrimonio con la squadra che ha portato sul tetto d’Italia.

Dopo il quasi inevitabile sacrifico tecnico – che ha portato in dote ben 55 milioni – chiamato Tijjani Reijnders, il club meneghino è ancora in attesa di sferrare i colpi di mercato necessari ad un rilancio che dovrà portare come minimo alla qualificazione alla prossima Champions League.

Intanto il neo DS Igli Tare ha iniziato dallo sfoltimento della rosa nei suoi giovanissimi elementi, quelli che lo scorso anno, in una situazione talvolta di piena emergenza, sono stati anche lanciati sul terreno di gioco in campionato. Tra questi, oltre al gioiellino Francesco Camarda, destinato al prestito al Lecce, c’è anche Mattia Liberali.

Liberali saluta Milanello: corsa al prestito

Il classe 2007, quattro gol e due assist in stagione nel campionato Primavera, ha anche fatto delle apparizioni col Milan Futuro, tanto in Serie C quanto nella Coppa Italia di categoria. Gettato nella mischia da Paulo Fonseca in Serie A nel match casalingo contro il Genoa dello scorso 15 dicembre, il trequartista sembra destinato alla stessa sorte del baby bomber suo compagno di squadra nelle Giovanili rossonere.

Come riferito dall’esperto di mercato Matteo Moretto, sul calciatore sarebbe vivo l’interesse di almeno due club di Serie A – Parma e Lecce su tutti – e di altri della cadetteria, per un trasferimento a titolo temporaneo per l’imminente nuova stagione.

#Milan, è previsto che Mattia #Liberali venga convocato da Massimiliano #Allegri per il ritiro estivo ma ad oggi l’orientamento sul suo futuro non è cambiato: si lavora ad un’uscita a titolo definitivo. Su di lui #Parma, #Lecce, #Spezia e qualche altra squadra tra Serie A e B.… pic.twitter.com/2E99ia0P4G — Milan Zone (@theMilanZone_) June 27, 2025

Sebbene, come testé riferito, Allegri sia orientato a convocarlo inizialmente per il ritiro estivo, il ragazzo potrebbe fare le valigie in men che non si dica. Una decisione definitiva verrà presa nelle prossime settimane, ma tutto sembra convogliare verso un prestito in Serie A o in B.