Inaspettato ritorno di fiamma, il Milan ci riprova dopo un anno: affare difficile

Ritorno di fiamma in casa rossonera per un attaccante già cercato più di un anno fa: l’affare è adesso ancor più difficile

Nella lista degli obiettivi di Igli Tare per questo mercato estivo c’è anche un centravanti. Santiago Gimenez da solo non basta: la sensazione è che il messicano non sia del tutto gradito a Massimiliano Allegri e che non dispiacerebbe l’idea di venderlo. A gennaio però è stata spesa una grossa somma per l’acquisto a titolo definitivo: oltre 30 milioni, e per questo è necessario preservare, in un modo o nell’altro, l’investimento. A meno di offerte importanti, quindi, Gimenez resterà in rossonero e avrà il suo spazio, ma il Milan un altro attaccante lo vuole.

Si è fatto con grande insistenza il nome di Lorenzo Lucca dell’Udinese, cercato anche a gennaio prima di andare sul 9 del Feyenoord: l’italiano risponde all’identikit tracciato da Tare in quanto attaccante d’area di rigore e che fa salire la squadra, alla Giroud, insomma. Ci sono però anche delle alternative, considerando che Lucca ha un costo molto alto ed è nel mirino anche del Napoli. E una delle opzioni che piace di più a Tare arriva dalla Germania, ed è un nome che il Milan conosce molto bene.

Il Milan pensa a Guirassy, ma è impossibile

Era gennaio 2024 quando il Milan provò a strappare Serhou Guirassy allo Stoccarda ma alla fine non se ne fece nulla. Così l’attaccante, reduce da una stagione straordinaria con lo Stoccarda, è passato al Borussia Dortmund e anche in giallonero ha confermato di essere un centravanti di grande impatto e non il one season wonder che alcuni temevano. I numeri della sua stagione in Bundesliga sono davvero clamorosi.

48 partite, 35 gol e 9 assist: una media come quella degli attaccanti più forti del mondo. Guirassy si è confermato quindi un centravanti di alto livello e, come al solito, il Borussia Dortmund ci ha visto lunghissimo. E adesso si coccola un grande attaccante ma anche una grande ennesima potenziale plusvalenza. Il Milan, scrive il Corriere dello Sport, continua a mostrare un certo interesse per lui ma siamo di fronte ad un affare difficile se non impossibile: il Borussia Dortmund per lui chiede non meno di 70 milioni, inevitabilmente. A queste cifre i rossoneri non prendono nemmeno in considerazione l’inizio di una trattativa. Un’idea destinata a rimanere tale quindi, con buona pace di Tare che ha grande stima del ragazzo. Continua quindi la ricerca di un altro attaccante: si è parlato anche di Mitrovic, al momento in Arabia Saudita, ma è più probabile che si andrà su un altro profilo.