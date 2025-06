Tare non molla, lo vuole a tutti i costi: il colpo a centrocampo è pazzesco

Il dirigente del Milan è pronto a mettere le mani sul giocatore: è l’obiettivo principale. Il punto della situazione

E’ luglio il mese dei grandi colpi. Igli Tare ha seminato per tutto il mese di giugno e adesso è pronto a chiudere i primi affari. Il focus – come spiegato dallo stesso direttore sportivo del Milan – è sul centrocampo. Inevitabile dopo l’addio del miglior interprete del ruolo, Tijjani Reijnders, trasferitosi al Manchester City per una cifra superiore ai 55 milioni di euro (può arrivare fino a 70 milioni con i bonus).

Tare così ha subito piazzato il colpo d’esperienza, mettendo le mani su Luka Modric. Per il croato è tutto fatto ed è atteso a Milano una volta finito il Mondiale per Club con la maglia del Real Madrid. Prima dell’ex Tottenham, però, sarà ufficiale Samuele Ricci per il quale si è chiuso tutto nella giornata di ieri.

Fumata bianca, come era previsto, per una cifra complessiva di 25 milioni di euro, 23 milioni più 2 di bonus. Al giocatore uno stipendio da oltre 2 milioni di euro netti a stagione più i bonus. Ma Igli Tare non ha ancora finito con il centrocampo. Serve almeno un altro colpo, forse il più importante.

Milan, tutto su Jashari: è lui il sogno di Tare

Forse non lo sapremo mai, ma in Belgio sono certi di aver visto Igli Tare. Il blitz all’estero del Direttore sportivo del Milan – se mai è davvero avvenuto (lui smentisce) – è stato ovviamente per Jashari. E’ lui l’obiettivo numero uno per il centrocampo.

Il calciatore costa davvero tanto, ma l’albanese lo vuole a tutti i costi. Trattare con il Club Brugge è una missione quasi impossibile e serve mettere sul piatto l’offerta giusta. Sentire le notizie che arrivano dal Belgio non aiuta perché il prezzo di Jashari sembra lievitare di giorno in giorno.

Ma la sensazione è che per una cifra sui 35 milioni di euro di base fissa l’affare possa andare in porto. Il Milan al momento si è spinto fino ai 33 milioni di euro, attraverso i bonus. Occorre fare un ulteriore sforzo. C’è il sì del centrocampista che vuole a tutti i costi vestire il rossonero. Un aspetto da non sottovalutare che fa ben sperare Igli Tare, che non ha ancora intenzione di mollare per colui che è il primo obiettivo, il grande obiettivo di questo mercato.