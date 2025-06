L’erede di Theo Hernandez è italiano, pronto l’affondo decisivo: colpo da 30 milioni

Theo Hernandez andrà all’Al-Hilal e nel frattempo il Milan è alla ricerca di un sostituto: pronto l’affondo per l’uomo scelto da Tare

Ci sono un bel po’ di questioni da sistemare in casa Milan ma giugno è finito e, come al solito, la società è in grave ritardo sul mercato. Fra poco più di una settimana inizierà ufficialmente il ritiro: non ci sarà Reijnders, passato al Manchester City, e molto probabilmente nemmeno Theo Hernandez, che dovrebbe andare all’Al-Hilal di Simone Inzaghi entro questa settimana. La cessione del terzino francese ha fatto parecchio discutere i tifosi, molto legati a lui in quanto uomo simbolo dei recenti successi rossoneri.

Giorgio Furlani però non ha mai avuto dubbi: Theo Hernandez doveva andar via e lo dimostra il fatto di non aver mai proposto un rinnovo di contratto adeguato e la cessione al Como a gennaio per 40 milioni. La società ha fatto di tutto per mandarlo via e, a meno di clamorosi colpi di scena, ci è riuscita. Dall’Arabia Saudita arriveranno altri 25 milioni, soldi che il Milan dovrebbe dirottare al Torino per l’acquisto di Samuele Ricci. Ora però è necessario l’acquisto di un terzino sinistro che possa sostituire al meglio Theo, e un nome potrebbe .

Tare insiste per il colpo dall’Inghilterra: ecco il nuovo terzino

Nei giorni scorsi, infatti, si è parlato di un forte interesse da parte dei rossoneri per Destiny Udogie, l’esterno del Tottenham autore di una stagione molto complicata a Londra con gli Spurs. Il giocatore piace particolarmente a Igli Tare, che lo vorrebbe riportare in Italia. Non è un affare semplice, anzi, tutt’altro, ma i rossoneri potrebbero far leva sulla volontà del ragazzo di rientrare a casa.

Con il tempo però Udogie può diventare un serio candidato per la sostituzione di Theo Hernandez. Al Milan i soldi non mancano: con sole due cessioni, Furlani ha racimolato già intorno ai 100 milioni, e a questi potrebbero aggiungersi i 25 milioni del Como per Malick Thiaw e gli altri provenienti da altre cessioni secondarie. Ricci è il primo tassello e le cifre sono davvero ottime: il Milan verserà nelle casse del Torino poco più di 20 milioni. E in quest’ottica di un Milan più italiano, ecco che l’ipotesi Udogie prende corpo in maniera sempre più forte.

I rossoneri potrebbero mettere sul piatto 30 milioni per convincere il Tottenham a cedere: l’ultima stagione degli Spurs, esclusa la vittoria dell’Europa League, è stata davvero pessima in Premier League e questo potrebbe essere un altro fattore chiave. Tutto però potrebbe passare dal nuovo allenatore: Thomas Frank, autore di un lavoro straordinario con il Brentford negli ultimi anni, ha preso il posto di Ange Postecoglou e sarà importante la sua valutazione sul futuro di alcuni giocatori. C’è da dire che nel suo sistema di gioco Udogie potrebbe essere valorizzato e non poco.