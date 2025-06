Ufficiale, torna al Milan: l’annuncio è appena arrivato

Torna al Milan, è appena arrivato l’annuncio ufficiale che spazza via ogni dubbio: la decisione è stata presa

Finito luglio, si entra nel vivo del calciomercato. Il Milan sembra più attivo da quando è iniziata la campagna abbonamenti per la prossima stagione. Igli Tare, in una conferenza stampa in differita organizzata solo con un selezionato gruppo di giornalisti, ha spiegato quelli che sono gli obiettivi di questa campagna acquisti. Di lavoro da fare ce n’è tanto, ma la società, come al solito, ha già perso un intero mese. Ci si è dedicati molto alle cessioni con l’obiettivo, evidente, di racimolare più budget possibile: fra Reijnders, Theo Hernandez e Thiaw, potrebbero arrivare già oltre 100 milioni.

A questi soldi si aggiungono quelli del riscatto di Pierre Kalulu: 13 milioni dalla Juventus, ed è l’unico, ad oggi, che non rientrerà alla base dai prestiti. Già annunciato il rientro di Yacine Adli, che vuole provare a convincere Allegri in ritiro, e di Noah Okafor, mentre c’è ancora attesa per gli altri. In questi minuti però è arrivata una conferma ufficiale: un altro giocatore non è stato riscattato e tornerà a Milanello (almeno temporaneamente).

Pobega torna al Milan, e se restasse?

La notizia era nell’aria ma adesso c’è anche l’ufficialità: il Bologna ha deciso di non riscattare Tommaso Pobega. La sua stagione in rossoblu con Vincenzo Italiano, che lo aveva allenato anche allo Spezia, è stata sicuramente positiva con un buon numero di reti e di presenze, ma è troppo alta la cifra di 12 milioni per il riscatto. Ecco perché, almeno per adesso, Sartori ha deciso di rispedirlo al mittente.

Per adesso, sì, perché non è da escludere che il Bologna possa tornare alla carica se il Milan dovesse abbassare le proprie richieste e aprire a cifre più idonee al valore del giocatore. Vedremo quindi se si aprirà una trattativa o meno, nel frattempo Pobega farà rientro a Milanello e prenderà parte al ritiro con Allegri il prossimo 9 luglio. Il suo futuro però sembra lontano dal Milan… o forse no? Ci sono due motivi che potrebbero spingere la società a tenere Pobega in rosa: la questione liste, totalmente ignorata dalla dirigenza in questi anni, e soprattutto l’aspetto tattico.

Grazie ragazzi per questa bellissima stagione passata insieme e culminata con la storica vittoria della Coppa Italia ❤️🏆💙 In bocca al lupo per il vostro futuro 🍀#WeAreOne pic.twitter.com/PUYsIpcgFz — Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) June 30, 2025

Se l’idea del Milan è di giocare con un centrocampo a tre, Pobega potrebbe trovare spazio nel suo vero ruolo, quello della mezzala, a sinistra o a destra. Garantirebbe caratteristiche utili in determinate circostanze: Tommaso è un giocatore di quantità ma che ha ottimi tempi di inserimento e buone capacità realizzative. Per certi aspetti, ricorda quell’Adrien Rabiot che con Allegri si è sempre trovato bene.