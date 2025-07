Allegri lo porta al Milan, colpo dai rivali nerazzurri: Serie A stravolta

Max Allegri ha messo nel mirino una delle colonne dei nerazzurri: il tecnico livornese lo vuole subito al Milan.

Il Milan sta ricostruendo il proprio centrocampo con gli ormai imminenti arrivi di Luka Modric e Samuele Ricci. Per entrambi si attende ancora l’ufficialità ma non sembrano esserci più dubbi: sia l’ex Real Madrid che il Nazionale azzurro approderanno alla corte di Massimiliano Allegri. E non è tutto: Igli Tare prosegue il pressing sul Club Brugge per portare a Milanello anche Ardon Jashari, giovane centrocampista classe 2002 seguito da molti top club europei.

D’altronde dopo la cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City, che ha fatto entrare 70 milioni di euro nelle casse rossonere, ci si aspettava movimenti importanti da parte del Diavolo nella zona nevralgica del campo. Ora lo stesso discorso viene fatto anche in difesa: con l’ormai certa partenza di Malick Thiaw (presumibilmente in direzione Como, anche se l’affare non è ancora chiuso) il Milan si prepara a colmare il vuoto con una o forse anche due pedine.

In prima fila c’è Giovanni Leoni, il giovane difensore del Parma che ha incantato tutti nella seconda parte dello scorso campionato con prestazioni davvero maiuscole. Il classe 2006, molto seguito anche dall’Inter, ha un costo di circa 30 milioni: una cifra che i rossoneri sono disposti a spendere per un talento cristallino come Leoni.

Allegri lo vuole al Milan: colpo in difesa

Tuttavia l’impressione è che il club di via Aldo Rossi voglia andare a caccia anche di un difensore più esperto. La pensa così anche Carlo Pellegatti: il noto giornalista di fede milanista ha rivelato sul suo canale YouTube quale può essere l’obiettivo di Allegri per la difesa del Milan.

“Non pensiamo che Allegri voglia subito affidare le chiavi della difesa del Milan a un 2006 – le parole di Pellegatti – Ecco perché vi dico un nome, non uscito nelle scorse ore, che piace al Milan. Attenzione a Djimsiti, capitano dell’Albania, giocatore esperto e connazionale di Tare che lo osserva con una certa attenzione e una certa cura”.

Secondo Pellegatti, quindi, ci sono buone possibilità che il Milan provi a strappare Djimsiti all’Atalanta. Il 32enne è una colonna della Dea ormai da molte stagioni: 287 presenze e 10 reti realizzate con i bergamaschi dal gennaio 2016 a oggi, con ciliegina sulla torta la straordinaria vittoria dell’Europa League nel 2024. Per il Diavolo si tratterebbe senza dubbio di un profilo che garantirebbe grande affidabilità in difesa e un certo livello di esperienza.