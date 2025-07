Col Barcellona è tutto finito: il Milan è pronto ad accoglierlo

Inaspettatamente è tutto finito con il Barcellona, si chiude la sua avventura in maglia blaugrana, con il Milan che è pronto ad accoglierlo

Dopo aver salutato Joao Felix, Riccardo Sottil e Kyle Walker, il Milan ha ufficializzato anche il mancato riscatto di Tammy Abraham che, pertanto, ritornerà alla Roma. “Doppia cifra di gol e impegno totale ogni minuto. Grazie Tammy“, così il club meneghino si è congedato dal giocatore inglese che in rossonero ha realizzato in totale 10 reti in 44 presenze.

Non solo uscite. Dopo aver chiuso la trattativa per Samuele Ricci con il Torino che ha sbloccato il mercato in entrata del ‘Diavolo’, i rossoneri non si fermano: infatti, potrebbero tornare alla carica per Serhout Guirassy, attaccante attualmente in forza al Borussia Dortmund.

Ma non è tutto. Potrebbe aprirsi una finestra di opportunità in conseguenza del fatto che l’avventura con la maglia del Barcellona è giunta al capolinea, con i rossoneri che sono pronti ad accoglierlo.

Il Milan ha messo nel mirino Christensen: via libera del Barcellona alla cessione del danese

Il fenomeno Lamine Yamal, Raphinha e Robert Lewandowski sono stati i protagonisti del doblete, l’accoppiata Liga e Coppa del Re, del Barcellona nell’ultima stagione. Invece, il difensore danese Andreas Christensen è stato tra i meno impiegati dal tecnico Hansi Flick come certificano le sei presenze accumulate complessivamente per 259 minuti giocati.

Motivo per il quale il Presidente blaugrana, Joan Laporta, ha dato il via libera alla sua cessione anche perché il suo stipendio assorbe una fetta significativa del monte stipendi. Anche Hansi Flick ha dato il suo benestare, con la cessione del difensore danese che liberebbe risorse finanziarie da investire sul mercato.

Dunque, il Barcellona è in attesa di offerte per Christensen che, come accennato, nella passata annata, complice la lesione al muscolo soleo della gamba destra, ha visto raramente il campo. Tuttavia, il Milan è interessato al difensore danese che ha ancora un anno di contratto e il cui prezzo è stato fissato dal club catalano a 12 milioni di euro.

Di conseguenza, un’offerta di 8 milioni di euro sarebbe sufficiente per strappare il sì al club catalano che, comunque, è aperto a intavolare una trattativa purché l’offerta non sia inferiore ai cinque milioni di euro. Del resto, il Barcellona ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive del difensore danese, nell’estate del 2022, a parametro zero, quindi anche mettendo a bilancio solo cinque milioni di euro per la cessione di Andreas Christensen realizzerebbe comunque una plusvalenza.